"Закрывать старые дела": астролог рассказал, когда в январе-2023 ждать сложных периодов

По словам астролога Влада Росса, в январе у многих людей будут сложности с принятием решений.

Астролог рассказал, когда в январе-2023 ждать сложных периодов / Коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

В январе 2023 года звезды и планеты не позволят человеческим делам развиваться быстро и гармонично. Об этом заявил в своем прогнозе на первый месяц будущего года известный астролог Влад Росс.

"Январь-2023 нельзя назвать стрессовым. В этом месяце много будет гармоничных транзитов. Однако быстрые статичные планеты не позволят делам развиваться быстро и гармонично, потому можно ожидать торможения всех деловых процессов. Если вам сказали, что что-то сделают быстро, не верьте – все будет делаться с опозданием на неделю, а то и месяц", −говорит он.

По словам Росса, в январе у многих людей будут сложности с принятием решений, вероятны и неверные решения, которые позже придется пересматривать.

"Также возникнут сложности с принятием решений, вероятны и неверные решения, которые позже придется пересматривать. Категорически не рекомендуется сдавать экзамены или зачеты в январе, особенно 20-го числа. Часто будет возникать недопонимание, и будет невозможно объяснить другим людям что-либо. Неизбежны сложности с транспортом, ДТП, несчастные случаи, недоразумения с документами", −говорит астролог.

Росс рекомендует в январе будущего года заняться подтягиванием "старых хвостов" и закончить прежние дела.

"В январе 2023 года рекомендуется: отдыхать и расслабляться; анализировать прошлое и исправлять ошибки; закрывать старые дела, решать старые вопросы с родственниками или недвижимостью; переписывать, дополнять и переделывать документы, в частности, завещания; завершать проекты; проводить время в дружеских коллективах; находить себя в какой-то нише, заводить хобби. В январе 2023 года не рекомендуется: начинать важные новые дела; отправляться в поездки; начинать заниматься важными документами; затевать важные разговоры, если они не являются продолжением прошлого", − подытожил он.

Напомним, ранее Росс рассказал, что 7 марта 2023 года Сатурн перейдет в знак Рыб до 14 февраля 2026 года, и это будет непростое время для представителей этого знака зодиака, также произойдут большие перемены в мире. В частности, РФ грозит смена власти и хаос.

Кроме того, в 2023 году нас ждет знаковое событие — переход Плутона в знак Водолей. Плутон - медленная планета, она покинет знак Козерога после 15 лет пребывания в нем. Это важное астрологическое событие открывает новую страницу. 2023-й станет годом перехода к новому и пока неизведанному.

Другие новости: