Гороскоп на январь-2023: что можно и чего нельзя делать в этом месяце

Астрологическая погода в январе будет способствовать отдыху, также период будет благоприятным для выстраивания дружеских и любовных отношений.

Астролог Влад Росс составил прогноз на январь 2023 года и рассказал, чего ждать в сферах любви и финансов / Коллаж УНИАН, bizim.media, 1room.ru

В январе 2023 года будет ощущаться влияние ретроградности сразу двух планет – Марса и Меркурия. Поэтому три первые недели месяца будут возвращать нас к прошлому. Как бы ни пытались различные политики изменить ход войны в Украине, это будет сложно сделать – все будет идти в своем кармическом направлении, и что-либо изменить будет тяжело.

По традиционному календарю новый год начинается 1 января, но, с астрологической точки зрения, правильнее встречать Новый год по восточной традиции – после первого новолуния. На этот раз новолуние произойдет в знаке Водолея 21 января в 22:53 по Киеву.

Первые три недели января-2023 будут хороши для завершения начатых дел и подведения итогов, обращения к прошлому и исправления ошибок.

Меркурий в Козероге. До 18 января Меркурий будет сохранять ретроградное движение по знаку Козерога, из которого он выйдет только 12 февраля. Меркурий в Козероге обычно дает нам период, когда не хочется произносить лишние слова, говорить впустую. Это отличное время для расчетов и решения сложных логических задач. Очень благоприятное время для айтишников. Поскольку Меркурий будет ретроградным, в это время хорошо завершать любые интеллектуальные проекты, особенно в области ІТ-технологий, математики, техники. Благоприятно пересматривать старые материалы, исправлять и дополнять важные бумаги и документы, а также завершать ремонт.

Люди в этот период не будут склонны тратить время на ерунду. Поэтому сразу после празднования Нового года стоит приступить к работе. Люди будут обращаться друг к другу только по делу. Поэтому не стоит удивляться, если в какой-то период января у вас не будет желания с кем-либо общаться. Когда Меркурий находится в Козероге, многие будут чувствовать себя комфортнее наедине с собой, чем в больших компаниях. Благоприятно будет вернуться к работе или решению деловых вопросов сразу после праздника – 2 января.

Полнолуние. 7 января в 1:07 по Киеву нас ожидает полнолуние. Оно произойдет на оси Рак-Козерог и будет особенно стрессовым и напряженным, так как ось узлов Раху и Кету уйдет из знаков Тельца и Скорпиона, переместившись в Рака и Козерога. Если в последние два года нас будоражили финансы, ковид, инфляция, то теперь все это закончится, а вместо этого станет актуальной повестка Рака и Козерога. Так, например, Козерог связан с властью, президентскими и парламентскими выборами, потому, несмотря на войну, многие политики уже озаботились темой предстоящих выборов и начали грызться между собой.

Убывающая Луна станет завершающим этапом этого лунного года, и это завершение обещает быть вполне успешным. Особое внимание следует обратить на дату 29 января. Все, что будет начато в этот день, например, какой-то бизнес-проект, может быть весьма успешным.

Луна в знаке Рака будет в каждом побуждать потребность в заботе и внимании в это полнолуние. А Солнце в Козероге будет стремиться к тому, чтобы упорядочить дела и все то, что требует порядка.

Пик этого лунного месяца – это время больших достижений и накала эмоций. Внутренние потребности души выйдут на передний план. Будет благоприятно в это Рождество отдать все долги – и по работе, и перед родственниками. В это время стоит внести нечто новое в свое привычное окружение, найти время для творческих занятий 8 января. Не нужно бояться рассказывать о своей новой идее.

Ближайшие недели – это также хорошее время, чтобы избавиться от лишнего хлама дома или в офисе, поэтому смело можно выбросить старые ненужные компьютеры, гаджеты, мебель. Иными словами, полезно будет обновить обстановку, закрыть неразрешенные вопросы с родственниками, закончить начатые семейные дела или дела, связанные с недвижимостью. Хорошее время для решения вопросов наследства, но пока без подписания документов – последнее лучше сделать после 18 января, когда Меркурий станет директным.

Деловая активность

Январь, как правило, является расслабленным месяцем из-за череды праздников и большого количества выходных. Многие предпочитают в этом месяце отдыхать и развлекаться, но не планировать важные ответственные дела. В январе 2023 года планеты деловой активности – Марс и Меркурий – будут ретроградными, поэтому первую половину месяца смело можно проспать, даже не включая свет. Поэтому в январе лучше не начинать новые проекты, по крайней мере, до 22 января.

А вот 29 января станет ключевой и самой удачной датой месяца.

После ретроградности планеты несколько дней остаются статичными, статичность порой бывает даже хуже, чем ретроградность. Марс выйдет из статичности 15 января, Меркурий – 20-го. Почти две недели – 9-20 января – будет длиться период, благоприятный для заботы о здоровье, занятий спортом и сжигания лишних килограммов, набранных за новогодние праздники. А все важные, в том числе финансовые, дела могут откладываться, потому что вероятны задержки при получении нужной информации, сложности в дороге, нелетная погода, в частности, большие снежные заносы. Если и начинать какое-то дело, то уже после 20 числа.

В период ретроградности и статичности Меркурия, то есть до 20 января, не стоит делать крупные покупки, особенно покупать электронику, технику, автомобили, и заключать важные сделки, связанные с недвижимостью. Все подобные дела лучше отложить на последнюю декаду января – сразу после наступления года Кролика.

Любовь и отношения

Планета любви и отношений Венера бо́льшую часть месяца, с 3 по 27 января, будет находиться в знаке Водолея – знаке свободы, независимости. Поэтому Водолея ждет сказочный период, ему будет сопутствовать удача в этом месяце.

3-27 января – это время свободных отношений и легких связей без далекоидущих планов. Этот период благоприятно проводить в клубах по интересам (джаз-клубы, танцы, спорт), поскольку можно найти много новых друзей – Венера в Водолее часто притягивает множество новых друзей. Люди в это время будут знакомиться легко и просто, причем в самых необычных местах. Однако отношения, которые будут завязываться на этом транзите, вероятнее всего, будут кратковременными. Но если они сумеют перерасти в дружеские отношения, то эта дружба сохранится надолго, может, и навсегда. Новые дружественные отношения вполне можно будет перевести на очень высокий уровень духовности.

Тем, кто ищет спутника (или спутницу) жизни, стоит присмотреться к одиноким друзьям. Потому что частым станет сюжет, когда люди, дружившие десять лет и больше, внезапно будут принимать решение пожениться. Потому в январе-2023 люди, пока что не встретившие свою вторую половину, могут взглянуть на своих друзей противоположного пола совершенно другими глазами. Есть большая вероятность создать семью с близким другом.

В январе-2023 Венера также будет делать напряженный аспект, вблизи которого лучше не выяснять отношения и не начинать новые – 1 января она будет в полном соединении с Плутоном. С одной стороны, планета секса Плутон в соединении с планетой любви Венерой создаст благоприятную ситуацию для занятий тантрическим сексом (кстати, поэтому 1 января с ночи и до утра можно будет заниматься только этим – яркие эмоции и накал страсти будут обеспечены). С другой стороны, это может вызывать ревность и сложные внутренние переживания у супругов. Возникнут подозрения, если не будет известно, где супруг, почему не отвечает на телефонные звонки и т.д. Из-за этого возможно выяснение отношений.

И хотя этот транзит Венеры неблагоприятен для принятия важных решений в отношении партнерства, он будет способствовать тому, чтобы эта новогодняя ночь притянула сексуального партнера на всю жизнь.

14-16 января будет очень жесткий квадрат планет с эпицентром события 15 января. Венера будет в жестком квадрате к Урану, что обострит желание свободно проявлять свои чувства. Высвобождение напряжения может привести к разрыву отношений либо резким переменам в отношениях с партнером. Потому в середине месяца будет велика угроза побить горшки и разрушить отношения.

Однако в январе будет еще одна благоприятная для тех людей, которые хотят укрепить свои отношения и сделать их серьезными, дата – 23 января. В этот день будет благоприятное положение Сатурна, а потому 23 января можно предлагать руку и сердце.

Обычно Сатурн притупляет чувства и не дает им бурно развиваться, но его пребывание в знаке Водолея будет вызывать желание освободиться от любых связей и долгов. Поэтому вблизи этого транзита возможны сложности в отношениях между партнерами, холодность, отстраненность, разлука. Если вы чувствуете, что пришло время расстаться, на негативных аспектах Венеры 22-24 января это будет сделать проще. Обстоятельства сами будут складываться так, что разлука или разрыв отношений будут неизбежны. Но, с другой стороны, это также хороший аспект, чтобы скрепить отношения до конца жизни.

Если ваши отношения с партнером крепкие и гармоничные, эти транзиты едва ли будут выбивать вас из колеи. Обычно они указывают на те моменты, которые нужно проговорить. Гармоничные аспекты Венеры сгладят все напряги в середине месяца. Особенно очень удачные аспекты 4 и 9 декабря.

Поездки и путешествия

На ретроградном Меркурии я не советую вообще куда-либо ездить. Поэтому на протяжении первых 20 дней лучше находиться на даче и при свечах встречать Новый год со своими близкими и родными. Этому также будет способствовать Луна будет в знаке Тельца.

В январе 2023 года из-за ретроградности Марса и Меркурия более-менее удачные дни для путешествий будут только после 21-го числа. В период статичности Марса и Меркурия – 9-20 января – особенно неблагоприятно начинать путешествия, так как можно столкнуться с разными проблемами с транспортом, задержками, переносами рейсов. Также могут быть недоразумения и неприятности в дороге.

Благоприятные дни для поездок:

на море, к водоему – 24-25 января;

в санатории, дома отдыха, пансионаты – 24-25 января;

в горы – 22-23 января;

краткие деловые поездки – 29-30 января;

в парки аттракционов – 28-30 января;

на тренинги и семинары – 22-23 января.

Неблагоприятные дни для поездок – 1-20 января. Если уже куплены билеты на эти даты, то лучше их сдать и перенести поездку на последнюю декаду месяца.

Сложные периоды месяца

Январь-2023 нельзя назвать стрессовым. В этом месяце много будет гармоничных транзитов. Однако быстрые статичные планеты не позволят делам развиваться быстро и гармонично, потому можно ожидать торможения всех деловых процессов. Если вам сказали, что что-то сделают быстро, не верьте – все будет делаться с опозданием на неделю, а то и месяц.

Также возникнут сложности с принятием решений, вероятны и неверные решения, которые позже придется пересматривать.

Категорически не рекомендуется сдавать экзамены или зачеты в январе, особенно 20-го числа. Часто будет возникать недопонимание, и будет невозможно объяснить другим людям что-либо. Неизбежны сложности с транспортом, ДТП, несчастные случаи, недоразумения с документами.

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В январе 2023 года рекомендуется: отдыхать и расслабляться; анализировать прошлое и исправлять ошибки; закрывать старые дела, решать старые вопросы с родственниками или недвижимостью; переписывать, дополнять и переделывать документы, в частности, завещания; завершать проекты; проводить время в дружеских коллективах; находить себя в какой-то нише, заводить хобби.

В январе 2023 года не рекомендуется: начинать важные новые дела; отправляться в поездки; начинать заниматься важными документами; затевать важные разговоры, если они не являются продолжением прошлого.

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