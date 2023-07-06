Зачем пьют зеленый чай с лимоном: ошеломляющие факты о простом напитке

Когда на улице дикая жара, то всякий задумается о необычных прохладительных напитках. Главред решил ответить на вопрос: "Зачем пить зеленый чай с лимоном?".

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Зеленый чай с лимоном - напиток далеко не такой простой, как кажется / Instagram / turksib_yarmarka_almaty/gutenberg_almaty

Любителей побаловаться зеленым чайком с лимоном достаточно много. Ниже мы детально попробуем ответить на вопрос, зачем это делать.

Зачем пьют зеленый чай с лимоном

Чтобы выяснить популярность этого напитка, немало было проведено исследований и опытов. И результаты можно свести к таким тезисам:

во-первых, зеленый чай с лимоном содержит большое количество витамина С, который способен повышать защитные функции организма (и иммунитет);

во-вторых, такой чай укрепляет стенки сосудов, а этом благоприятным образом сказывается на сердечно-сосудистой системе организма;

в-третьих, зеленый чай с лимоном ‒ неплохо убирает чувство голода, а благодаря кислоте, которую дает лимон, быстро расщепляются жиры, которые накапливаются в организме человека.

Кроме того, именно полезные свойства зеленого чая с лимоном способствуют снижению уровня холестерина в крови человека, выведению вредных веществ и токсинов, а также – в отдельных случаях, очищению печени.

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В лимоне содержится огромное количество витамина С, а когда на него воздействуют высокие температуры, данный витамин начинает разрушаться, поэтому, после заварки любого из сортов зеленого чая, лимон кладется в чашку только когда чай остывает в ней приблизительно на 50%. Чтобы усилить пользу и аромат зеленого чая с лимоном, можно добавить цедру непосредственно в заварник. Обязательно давайте настояться этому великолепному напитку, чтобы получить наслаждение от каждой капли и набраться сил, энергии, здоровья, которые не бывают лишними.

Зеленый чай с лимоном давление

Крепкий черный чай без лимона влияет на артериальное давление. Из-за наличия кофеина, который организм получает вместе с таким чаем, давление поднимается. Цитрус в составе напитка способен нейтрализовать содержание кофеина примерно на 10-20 % и ослабить влияние вещества на стенки сердечно-сосудистой системы. Конечно, такой напиток не станет лекарством от высокого давления, но даст возможность употреблять его с гораздо меньшими опасениями тем, кто страдает от высокого артериального давления.

Зеленый чай с лимоном / коллаж Главред, фото instagram.com/nwork_janat и УНИАН

Можно ли на ночь пить зеленый чай с лимоном

Это не рекомендуется делать. Дело в том, что такой напиток очень тонизирует организм. И это даже несмотря на то, что кофеина в порции зеленого чая максимум 50 миллиграмм, в такой же порции черного – до 100 миллиграмм, а в эспрессо – до 720 миллиграм. Но, помимо кофеина, в зеленой чае много L-теанина, который заставляет мозг активнее вырабатывать альфа-волны, а также увеличивает концентрацию дофамина.

Плюс зеленый чай с лимоном обладает мощным мочегонным эффектом. Благодаря теофиллину, катехинам и диуретину этот напиток выводит из организма излишки жидкости. Плюс ‒ умеренное количество не перегружает почки. А если выпить слишком много, то сон человеку придется прерывать несколькими походами по малой нужде.

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