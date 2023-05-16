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Можно ли каждый день пить чай с мятой: факты о популярном напитке поразят

Дмитрий Видоменко
16 мая 2023, 16:53 обновлено 16 мая, 16:58
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Любители побаловаться чаем в жаркую погоду любят пить свой любимый напиток c мятой. Главред решил разобраться в теме "Можно ли каждый день пить чай с мятой?".
Чай с мятой
Чай с мятой / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Украине, наконец-то, наступила настоящая жара. И ее принято преодолевать с помощью разных напитков прохладительных. Ниже мы попробуем детально рассмотреть тему ‒ "мятный чай польза и вред".

Можно ли каждый день пить чай с мятой

Во-первых, чай с мятой помогает пищеварению. Эксперты говорят, что чашка мятного напитка помогает при изжоге и расстройстве желудка, может уменьшить вздутие живота, боли в животе и метеоризм. Такой чай также способен снимать спазмы кишечника, желчного пузыря и желчных протоков. Расслабляя пищеварительную систему, помогает поддерживать здоровые движения кишечника, то есть препятствует возникновению геморроя. А также мятный чай облегчает некоторые симптомы синдрома раздраженного кишечника.

Во-вторых, мятный чай в известных случаях способен ослабить действие стресса. Ментол в листьях мяты перечной - миорелаксант и успокоительное средство. И именно поэтому масло мяты популярно в ароматерапии. Однако и горячий мятный чай способствует общему расслаблению.

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В-третьих, иногда мятный чай помогает облегчить головную боль. Кроме того, довольно часто головная боль вызвана стрессом, а также проблемами с мышцами шеи и спины. Мята способствует расслаблению. И именно поэтому употребление чая может улучшить состояние тела. Совсем хорошо будет лечь ванну и прямо там пить мятный чай.

Почему нельзя пить чай с мятой на ночь

Эксперты уверяют, что ничего кроме вреда употребление мятного чая перед сном не принесет. Мята действительно обладает успокаивающими свойствами, но только пить мятный чай лучше в течение дня. К тому же, отвар мяты тонизирует организм и помогает легче переживать жару. Также такой напиток крайне позитивно сказывается на пищеварении, но ‒ лишь только пока человек не спит. Стоит ему уснуть, как мята начинает работать не во благо организму ‒ не давая мышечному клапану между пищеводом и желудком плотно закрыться. В результате содержимое желудка быстро попадает в пищевод ‒ а это гарантирует утреннюю изжогу. К слову, тем, кто от нее страдает, стоит вообще отказаться от любых продуктов и напитков с добавлением мяты, ведь ее компоненты могут поспособствовать развитию язвы.

Вместо мятного чая, как говорят эксперты, то лучше заварить ромашковый чай. В него можно добавить щепотку лаванды. И именно тогда напиток будет еще более ароматным и вкусным.

Чай с мято

Кому нельзя пить чай с мятой

В некоторых случаях, утверждают специалисты, употребление мятного чая крайне чревато развитием, во-первых, аллергических реакций. Дело в том, что индивидуальная непереносимость мяты – довольно частое явление. И при ее наличии у человека могут наблюдаться разнообразные раздражения, покраснения, волдыри и даже язвы. На теле они располагаются хаотично, возникают не только в рту, но и на руках, ногах, а также на голове.

Аллергик может жаловаться на сильные головные боли, затрудненное дыхание, ощущение тяжести в грудной клетке. Подобные реакции, как правило, возникают на свежие листья с высокой концентрацией эфирных масел.

Кроме того, иногда употребления мятного чая снижает уровень глюкозы в крови. Что, и это особенно опасно, они крайне часто вступают в химическую реакцию с лекарствами против сахарного диабета (а это чревато серьезными последствиями). И именно поэтому люди, которые страдают от данного заболевания, обязаны обязательно проконсультироваться с лечащим врачом прежде, чем начать каждодневно пить мяту.

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