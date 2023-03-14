Почему нельзя пить зеленый чай с молоком: для кого он особо опасен

Зеленый чай с молоком - любимое лакомство многих людей. Однако пить его можно не всем.

Почему нельзя пить зеленый чай с молоком / коллаж фото pexels.com

В некоторых случаях безобидный зеленый чай с молоком способен пагубно влиять на организм человека. О том, как влияет этот напиток на здоровье - расскажем далее.

Какой эффект от зеленого чая с молоком - в чем польза

Зеленый чай - один из любимых напитков многих людей. Полезен этот напиток тем, что обладает очищающим свойством для почек. Помимо этого он может укрепить и тонизировать организм.

Также пить зеленый чай можно с целью профилактики болезней почек, сердца, печени и даже простуды горла.

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Помимо прочего, этот чай может повысить и активизировать мозговую деятельность в случаях, когда это особенно необходимо.

Можно ли пить зеленый чай с молоком на ночь - как повлияет на организм

Как мы уже написали выше - зеленый чай активизирует работу мозга, а значит - может повлиять на качество сна или вовсе привести к бессоннице. Несмотря на то, что молоко способно нейтрализовать кофеин и хорошо влиять на желудочно-кишечный тракт - перед сном этот напиток не поможет успокоить нервную систему и нарушит сон. Также, любой напиток в составе которого есть зеленый чай - является мочегонным, по этой причине он также не рекомендован для употребления перед сном.

Почему нельзя пить зеленый чай с молоком - для кого он опасен

Сам по себе зеленый чай с молоком мало кому может навредить, более того - он может быть полезным. Однако одной категории людей этот чай, всё же, лучше не пить. Все потому, что в нем есть лактоза.

Следственно - это не лучший выбор для тех, кто живет с непереносимостью лактозы.

Кроме этого, горячий чай в соединении с животным белком образует соединения, которые не будут под силу каждому организму и вызовут в нем брожение.

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