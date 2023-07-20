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Зачем опытные цветоводы втыкают спички в цветочный горшок

Анна Ярославская
20 июля 2023, 12:42 обновлено 20 июля, 12:49
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Если ваши растения атаковали цветочные мошки, то не спешите бежать в магазин за инсектицидами. Попробуйте применить эффективный лайфхак.
Спички, комнатные растения
Как избавиться от мошек в цветах с помощью спичек / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Каждый любитель комнатных растений хотя бы раз сталкивался с неприятной проблемой - мошками. Чаще всего они появляются в результате чрезмерного полива. Из-за насекомых зеленый любимец даже может начать чахнуть, поскольку личинки мошек могут повредить корневую систему. Решить проблему поможет простой лайфхак, которым пользуются цветоводы. И это - спички в цветочном горшке.

Для чего втыкать спички в горшки с растениями

В магазинах для садоводов продаются инсектициды, которые помогут избавиться от мошек. Но эти средства опасны для домашних питомцев и не всегда дают ожидаемый результат. Чтобы точно изгнать мошек из цветочного горшка, можно воспользоваться обычными спичками.

Дело в том, что сера, содержащаяся в спичечной головке, входит в состав многих пестицидов и инсектицидов.

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При каждом поливе вода растворяет вещество на головке спички, сера проникает в грунт и корни растения и борется с вредителями и болезнями.

Как избавиться от мошек в цветах с помощью спичек

Прежде всего желательно пересадить растение в новый грунт. Впоследствии важно его периодически рыхлить и стараться не переувлажнять.

Кстати, мошки могут появиться в вазонах с растениями, которые подкармливают чаем или кофейной гущей.

После пересадки в новый вазон нужно воткнуть спички головками вниз на расстоянии 4-5 сантиметров друг от друга и от стенки горшка.

На горшок среднего размера понадобится меньше десятка спичек.

После этого можно поливать цветок и ухаживать за ним как обычно.

Два раза в неделю проверяйте, осталась ли на спичках зажигательная смесь. Если нет, значит спички пора заменить на новые.

Для полного исчезновения мошек достаточно заменить спички пять раз. Иногда процедуру нужно повторять в течение двух месяцев, чтобы избежать повторного появления мошек.

Чем обработать землю в цветочных горшках от мошек

Спички в цветочном горшке - не единственный способ борьбы с мошками. Некоторые цветоводы пользуются и другими методами.

Почву и листву растения обрабатывают чесночной настойкой. Для ее приготовления нужно измельчить 4 средние головки чеснока и залить одним литром кипячёной воды.

Также можно использовать нашатырный спирт. 12-13 мл спирта разводится в 1 л воды. Полученным раствором нужно обильно полить растение.

Некоторые присыпают древесной золой землю у корня цветка.

Еще один лайфхак - используйте бальзам "Звездочка". Чтобы избавиться от мошек, просто обильно намажьте края кашпо по всей окружности.

Ранее Главред писал, как применить дегтярное мыло в саду - оно поможет избавиться от многих насекомых и вредителей.

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