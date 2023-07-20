Зачем опытные цветоводы втыкают спички в цветочный горшок

Каждый любитель комнатных растений хотя бы раз сталкивался с неприятной проблемой - мошками. Чаще всего они появляются в результате чрезмерного полива. Из-за насекомых зеленый любимец даже может начать чахнуть, поскольку личинки мошек могут повредить корневую систему. Решить проблему поможет простой лайфхак, которым пользуются цветоводы. И это - спички в цветочном горшке.
Для чего втыкать спички в горшки с растениями
В магазинах для садоводов продаются инсектициды, которые помогут избавиться от мошек. Но эти средства опасны для домашних питомцев и не всегда дают ожидаемый результат. Чтобы точно изгнать мошек из цветочного горшка, можно воспользоваться обычными спичками.
Дело в том, что сера, содержащаяся в спичечной головке, входит в состав многих пестицидов и инсектицидов.
При каждом поливе вода растворяет вещество на головке спички, сера проникает в грунт и корни растения и борется с вредителями и болезнями.
Как избавиться от мошек в цветах с помощью спичек
Прежде всего желательно пересадить растение в новый грунт. Впоследствии важно его периодически рыхлить и стараться не переувлажнять.
Кстати, мошки могут появиться в вазонах с растениями, которые подкармливают чаем или кофейной гущей.
После пересадки в новый вазон нужно воткнуть спички головками вниз на расстоянии 4-5 сантиметров друг от друга и от стенки горшка.
На горшок среднего размера понадобится меньше десятка спичек.
После этого можно поливать цветок и ухаживать за ним как обычно.
Два раза в неделю проверяйте, осталась ли на спичках зажигательная смесь. Если нет, значит спички пора заменить на новые.
Для полного исчезновения мошек достаточно заменить спички пять раз. Иногда процедуру нужно повторять в течение двух месяцев, чтобы избежать повторного появления мошек.
Чем обработать землю в цветочных горшках от мошек
Спички в цветочном горшке - не единственный способ борьбы с мошками. Некоторые цветоводы пользуются и другими методами.
Почву и листву растения обрабатывают чесночной настойкой. Для ее приготовления нужно измельчить 4 средние головки чеснока и залить одним литром кипячёной воды.
Также можно использовать нашатырный спирт. 12-13 мл спирта разводится в 1 л воды. Полученным раствором нужно обильно полить растение.
Некоторые присыпают древесной золой землю у корня цветка.
Еще один лайфхак - используйте бальзам "Звездочка". Чтобы избавиться от мошек, просто обильно намажьте края кашпо по всей окружности.
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