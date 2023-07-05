Спасет от колорадского жука, тли и муравьев: как применить дегтярное мыло в саду

Дегтярное мыло можно применять для борьбы с мухами, плодожоркми, тлей, долгоносиком, колорадскими жуками, муравьями и другими вредителями.

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Дегтярное мыло в огороде - как применять / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com ​

Каждый огородник хочет получить хороший урожай, но достичь цели могут помешать вредители, которые атакуют растения. Чтобы тяжелый труд не пропал зря, с ними нужно бороться. Неоценимую помощь окажет дешевое средство, которое можно купить в любом хозяйственном магазине. И это - дегтярное мыло.

Дегтярное мыло в садоводстве - в чем польза

Дегтярное мыло содержит березовый деготь. Это натуральное и экологически чистое средство, имеющее обеззараживающие и антисептические свойства. Из-за своего специфического аромата хорошо отпугивает вредителей. Применять его в саду и огороде очень просто, а результат сохраняется долго.

Дегтярное мыло можно применять для борьбы с мухами, плодожоркми, тлей, долгоносиком, колорадскими жуками, муравьями и другими вредителями.

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Дегтярное мыло в садоводстве

Стружку дегтярного мыла применяют и в комнатном цветоводстве, и на огороде. Если появились мошки, нужно насыпать немного стружки мыла на почву.

Если участок большой, то лучше использовать раствор на основе дегтярного мыла.

Чтобы его приготовить, нужно измельчить два куска мыла на крупной терке и залить двумя литрами теплой жидкости.

Полученный раствор можно хранить в бутылках, а в случае необходимости разбавить литр жидкого мыла 5 литрами воды - таким образом получается концентрат.

Далее литр жидкости заливается в 10-литровую лейку и разбавляется 9 литрами воды.

Этот раствор помогает избавиться от мух, плодожорок, тли, долгоносика, колорадского жука и других вредителей.

Важно: нельзя поливать дегтярным раствором культурные растения на стадии цветения, поскольку полезные насекомые могут перестать их опылять.

Дегтярное мыло от муравьев

Дегтярное мыло можно применять для борьбы с муравьями.

Мыло измельчить и залить 10 литрами горячей воды. Добавить половину стакана пищевой соды и оставить на два часа. Далее раствор нужно процедить через несколько слоев марли и обильно полить участки обитания муравьев.

Через некоторое время муравьи исчезнут и в этом месте больше не появятся.

Как вывести тлю дегтярным мылом

Очень часто тля не дает огородникам возможности насладиться урожаем. Справиться с проблемой также поможет дегтярное мыло, оно является одним из самых эффективных способов борьбы с насекомыми.

Нужно натереть на терке твердое мыло или использовать готовый жидкий состав.

Для приготовления раствора 100 г мыла разводят в 10 л теплой воды. Полученной жидкостью обрабатывают пострадавшие культуры.

Некоторые огородники используют другой рецепт: нужно смешать 0,5 кг древесной золы, 10 литров воды, несколько долек мелко порубленного чеснока и 50 г растертого мыла. Раствор наносится на верхушку куста, где есть вредители.

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