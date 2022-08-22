Зачем класть спички в воду для варки яиц: результат всех удивит

Как варить куриные яйца со спичками / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Наверное все хозяйки добавляют соль в воду для варки яиц. Считается, что именно этот продукт помогает быстро и легко очистить уже готовые яйца от скорлупы и предотвращает её сильное прилипание к белку.

Но на самом деле соль может привести к тому, что яичная скорлупа просто треснет.

Опытные хозяйки нашли новый способ, который при этом сохранит целостность скорлупы. Они добавляют обычные спички в кастрюлю, где варятся яйца. Оказалось, что такой способ является более действенным.

Как использовать спички при варке яиц

Спички необходимо добавить еще в холодную воду, которой залили яйца. Можно сразу положить 5-10 спичек. Количество спичек зависит от того, сколько яиц вы хотите сварить.

Важно! Перед варкой необходимо обрезать серные головки со спичек.

После того как яйца будут готовы, необходимо слить горячую воду и залить их холодной. Когда яйца остынут, их можно начинать чистить.

Чем можно заменить спички

Их можно заменить деревянными зубочистками. Они имеют такие же свойства, как и спички.

Ранее Главред рассказывал о том, как легко проверить яйца на свежесть. В этом помогут всего пять простых способов.

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