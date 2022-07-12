Диетологи многое недоговаривают: в каком виде лучше всего есть куриные яйца, чтобы не полнеть

Польза яиц неоспорима, но многие забывают об их вреде.
Яйца в любом виде - неотъемлемый продукт на столах украинцев. Вареные, жаренные, яйца пашот идеально "заходят" на завтрак, обед и даже ужин, но мало кто знает, что в большом количестве они могут навредить организму.
С одной стороны, продукт считается вредным, поскольку содержит в себе много холестерина. С другой, он незаменим для людей, которые придерживаются диеты и ведут здоровый образ жизни.
В чем польза яиц
Главная польза куриных яиц состоит в наличии легкоусвояемого белка, который при регулярном употреблении способствует:
- увеличению мышечной массы
- укреплению костей
- поддержанию функции мозга
- сохранению целостности тканей
- снижению кровяного давления
- борьбе с лишним весом.
Читайте такжеНевероятная польза сала: кто должен есть его каждый день, а кому нужно срочно исключить из рационаНе стоит сбрасывать со счетов и желток. В желтке есть множество полезных веществ, которые становятся бесспорными аргументами за его употребление:
- Омега-3
- фолиевая кислота
- витамины А, К, Е, В12
- селен
- кальций
- фосфор
- биотин.
Вред яиц "прячется" в желтке
Да, любимая многими составляющая яйца может вредить. Из-за холестирина, которым богат желток, в 1968 году в некоторых странах даже рекомендовали сократить потребление холестерина до 300 мг в день и не есть больше трех куриных яиц в неделю.
Куриные яйца: в каком виде они самые полезные
Если говорить о способах употребления продукта, то польза сырых куриных яиц намного выше жаренных или вареных. На усвоение сырой пищи затрачивается меньше энергии, к тому же "живые" жиры и углеводы имеют более высокую пищевую ценность в отличие от денатурированных.
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