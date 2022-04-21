Как проверить яйца на свежесть: названы пять простых способов

В ближайшие дни тема свежести яиц будет особенно актуальна / Pixabay

Почти каждый сталкивался с этой головоломкой — вы лезете в холодильник за яйцом, но не можете вспомнить, сколько времени оно там лежит. Накануне Пасхи особенно актуальным становиться вопрос свежести яиц.

Как понять, что яйца свежие

1. Срок годности

2. Запах

3. Визуальный тест

4. Флоат-тест

5. Зажигание яйца

Это правда, что со временем качество яиц начинает ухудшаться, так как воздушный карман внутри становится больше, а белки — тоньше. Однако яйцо "портится" только тогда, когда оно начинает разлагаться из-за бактерий или плесени.

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На самом деле, ваши яйца могут быть вполне пригодны для еды еще много недель, пишет Healthline.

Если вы сомневаетесь, есть несколько методов, которые вы можете использовать, чтобы определить, хорошие у вас яйца или плохие.

Один из самых простых способов узнать, годны ли ваши яйца, — это проверить дату на упаковке. Но если вы решите выбросить яйца, как только наступит эта дата, вы можете совершить ошибку.

Яйца могут быть помечены датой истечения срока годности. Он отмечает дату, после которой яйца считаются несвежими.

Если ваши яйца все еще находятся в пределах срока годности или даты продажи, указанной на упаковке, или в течение 21–30 дней после "даты упаковки", вы можете быть уверены, что они все еще свежие.

Существует много способов проверить яйца на пригодность/Pixabay

И даже несмотря на то, что качество яйца может начать снижаться после определенной даты, его все еще можно есть в течение нескольких недель, особенно если оно хранилось в холодильнике, что сохраняет качество и предотвращает рост бактерий.

Однако, если ваши яйца просрочены до даты, указанной на упаковке, вам может потребоваться другой метод, чтобы определить, хорошее это яйцо или плохое.

Обнюхивание — самый старый, простой и надежный метод определения того, испортилось ли яйцо.

Если вы обнаружите, что срок годности ваших яиц истек, вы можете определить, годны ли они, просто понюхав их.

Яйца, которые испортились, будут издавать безошибочный запах, независимо от того, сырые они или приготовленные.

Если вы так не можете сказать, пока яйцо находится в скорлупе, разбейте яйцо на чистую тарелку или миску и понюхайте его.

Если что-то пахнет, выбросьте яйцо и вымойте миску или тарелку горячей водой с мылом перед повторным использованием.

В дополнение к вашему носу ваши глаза являются ценным инструментом для того, чтобы определить, хорошее яйцо или плохое.

Пока яйцо все еще находится в скорлупе, убедитесь, что скорлупа не треснула, не стала слизистой или порошкообразной.

Слизь или трещины могут указывать на присутствие бактерий, а порошкообразный вид скорлупы может свидетельствовать о плесени.

Если скорлупа кажется сухой и неповрежденной, перед использованием разбейте яйцо в чистую белую миску или тарелку. Ищите любые розовые, синие, зеленые или черные пятна в желтке или белке, так как это может указывать на рост бактерий.

Если вы заметили какие-либо признаки обесцвечивания, выбросьте яйцо и вымойте миску горячей водой с мылом, прежде чем проверять новое яйцо.

Вы также можете проверить, не жидкие ли белок или желток яйца. Это свидетельствует о том, что яйцо устарело и его качество ухудшилось. Но это не обязательно означает, что оно испортилось, и его вполне можно использовать.

Флоат-тест — один из самых популярных методов проверки качества яйца.

Это также распространенный метод определения возраста оплодотворенной яйцеклетки, из которой развивается цыпленок.

Точно так же он работает, чтобы судить о том, свежее неоплодотворенное столовое яйцо или нет.

Чтобы выполнить тест на плавучесть, аккуратно положите яйцо в миску или ведро с водой. Если яйцо тонет, оно свежее. Если оно наклоняется вверх или даже плавает, оно старое.

Это связано с тем, что по мере взросления яйца небольшой воздушный карман внутри него становится больше, поскольку вода высвобождается и заменяется воздухом. Если воздушный карман станет достаточно большим, яйцо может всплыть.

Хотя этот метод может сказать вам, является ли яйцо свежим или старым, он не говорит вам, хорошее оно или плохое.

Свечение — это метод, используемый либо для оценки качества столового яйца, либо для оценки развития цыпленка в оплодотворенном яйце.

Это делается в промышленных масштабах с использованием специального оборудования для обеспечения надлежащей сортировки столовых яиц перед их упаковкой.

Но это также можно сделать на дома, если вы хотите научиться.

Вам понадобится темная комната и небольшой яркий источник света. В прошлом использовались свечи, отсюда и название "свечение". Тем не менее, вероятно, более эффективно использовать вместо этого небольшой фонарик или лампу для чтения.

Поднесите источник света к большому концу яйца. Затем наклоните яйцо и быстро поверните его слева направо. Если все сделано правильно, содержимое яйца должно осветиться.

Это позволяет увидеть, маленькая или большая воздушная камера яйца. В очень свежем яйце воздушная камера должна быть тоньше 3,175 мм. По мере старения яйца газы замещают воду, потерянную при испарении, и воздушный карман становится больше.