Зачем класть картошку в горшки с цветами - секрет опытных цветоводов

Если в вазоне с комнатными цветами появились мелкие белые многохвостки, то бороться с ними можно при помощи очень простого средства. И это обычная картошка.
Начинающие цветоводы нередко неправильно поливают своих зеленых любимцев, в результате комнатные растения страдают либо от того, что им не хватает влаги, либо, наоборот, ее слишком много. Во втором случае в вазоне могут появиться мелкие белые многохвостки. Бороться с ними можно при помощи очень простого средства.
Как правильно поливать растения, читайте в материале Как и чем поливать комнатные цветы, чтобы хорошо росли и не болели.
Картофель для цветов - в чем польза
Итак, при частых и слишком обильных поливах в вазоне могут завестись насекомые, которых видно даже невооруженным глазом. Если белых многохвосток будет слишком много, они могут даже погубить растение.
Первое, что необходимо сделать, это сократить полив до минимума. Второе и самое главное - положить в горшок картофелину. Ее нужно разрезать пополам и положить срезом вниз.
Влажная поверхность картофеля станет отличной приманкой для многохвосток. Нужно периодически доставать овощ из горшка и смывать насекомых. Далее срез нужно обновить и снова отправить в вазон.
Ранее Главред писал, что картофельный отвар - чудесное удобрение для комнатных цветов.
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