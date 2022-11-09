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Зачем класть картошку в горшки с цветами - секрет опытных цветоводов

9 ноября 2022, 01:36

Если в вазоне с комнатными цветами появились мелкие белые многохвостки, то бороться с ними можно при помощи очень простого средства. И это обычная картошка.

Комнатные цветы, картофель
Комнатные цветы могут страдать от насекомых, на помощь придет картофель / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Начинающие цветоводы нередко неправильно поливают своих зеленых любимцев, в результате комнатные растения страдают либо от того, что им не хватает влаги, либо, наоборот, ее слишком много. Во втором случае в вазоне могут появиться мелкие белые многохвостки. Бороться с ними можно при помощи очень простого средства.

Как правильно поливать растения, читайте в материале Как и чем поливать комнатные цветы, чтобы хорошо росли и не болели.

Картофель для цветов - в чем польза

Итак, при частых и слишком обильных поливах в вазоне могут завестись насекомые, которых видно даже невооруженным глазом. Если белых многохвосток будет слишком много, они могут даже погубить растение.

Первое, что необходимо сделать, это сократить полив до минимума. Второе и самое главное - положить в горшок картофелину. Ее нужно разрезать пополам и положить срезом вниз.

Влажная поверхность картофеля станет отличной приманкой для многохвосток. Нужно периодически доставать овощ из горшка и смывать насекомых. Далее срез нужно обновить и снова отправить в вазон.

Ранее Главред писал, что картофельный отвар - чудесное удобрение для комнатных цветов.

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Зачем класть картошку в горшки с цветами - секрет опытных цветоводов

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