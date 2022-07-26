Забросают ракетами: трем городам Украины в конце июля грозит опасность

Трем городам Украины в конце июля грозят ракетные атаки / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

В конце июля от ракетных ударов могут пострадать три украинских города – Харьков, Лисичанск и Полтава. Об этом свидетельствует гороскоп для Украины на конец июля 2022, который составила астролог Ангелина Вакулина и опубликовала на своей странице в Instagram.

По словам специалиста, в конце июля могут активизироваться боевые действия, поэтому не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Кроме того, Вакулина отметила, что в августе, сентябре и октябре будет сложная ситуация в Украине. Война начнет потихоньку сходить на нет только к концу текущего года.

Как сообщал Главред, война в Украине может затянуться, но самое главное – любым способом выстоять до конца года. В сентябре боевые действия снизят обороты, но война еще не закончится. Такой прогноз озвучила астролог и экстрасенс Анна Ефремова.

В свою очередь, победитель Битвы экстрасенсов 20-го сезона Арман Цибульский заявил, что война в Украине закончится нескоро. По его словам, в боевых действиях тоже не стоит ждать перелома - будет побеждать то одна, то другая сторона.

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