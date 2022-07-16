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Беларусь пойдет войной на Украину, перелома не будет: астролог озвучил тревожный прогноз

16 июля 2022, 16:34

Если мы будем сражаться в пределах своей страны, это ни к чему не приведет. Для того, чтобы победить, нужно идти к самой Москве.

гороскоп войны
На фронте будет и ухудшение, и улучшение, говорит гороскоп войны / Фото УНИАН, pixabay.com

Победитель Битвы экстрасенсов 20-го сезона Арман Цибульский заявил, что война в Украине закончится нескоро.

В боевых действиях тоже не стоит ждать перелома - будет побеждать то одна, то другая сторона.

"На фронте будет и ухудшение, и улучшение. Но война будет продолжительной", – сказал экстрасенс в эфире телеканала Конкурент.

При этом Цибульский не исключает, что к осени в войну может вмешаться в той или иной форме и Беларусь, но она получит резкий отпор.

"Полный возврат временно оккупированных территорий не предоставит гарантий безопасности. Если мы будем сражаться в пределах своей страны, это ни к чему не приведет. Для того, чтобы победить, нужно идти к самой Москве и способствовать смене власти в России. Но этого нельзя сделать без поддержки других стран", – сказал он.

Также экстрасенс спрогнозировал судьбу президента страны-агрессора. Он не исключает, что в конце войны Путин может совершить самоубийство, а его сообщники пойдут под суд.

Ранее астрологи прогнозировали, что война в Украине в ближайшее время вряд ли завершится. Боевые действия будут длиться точно до конца 2022 года. Просветление в войне с оккупантами возможно ближе к середине 2023-го.

В свою очередь, астролог Рубина Цыбульская считает, что через шесть месяцев украинцы смогут почувствовать себя спокойно, боевые действия утихнут к концу 2022 года.

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