Грядет решающий бой: астролог назвала сроки победы Украины в войне

Гороскоп для Украины говорит о том, что в 2023 году есть шанс победить в войне/ Фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Война в Украине может затянуться, но самое главное – любым способом выстоять до конца года. В сентябре боевые действия снизят обороты, но война еще не закончится. Такой прогноз озвучила астролог и экстрасенс Анна Ефремова.

По ее словам, именно сейчас события полугодовой давности ударят с новой силой по разным аспектам нашей жизни.

"Все оставшиеся в стране помогайте друг другу, чем можете и как только можете. Все выехавшие, несите нашу культуру в массы и делайте все возможное, что только в ваших силах, чтобы никто не смог увести взгляд от геноцида украинского народа", — написала специалист в Telegram.

По ее словам, мировые элиты начнут "игры", что может негативно отразиться на Украине.

"Наша сила в нашем свободолюбии, честности, доброте. И у главы государства сейчас наступает астрологически не легкое время. И если он и будет получать удары, то точно это не должно быть от нас. Только став одним кулаком! Мы сможем продержаться ! А вот с 2023 у нас появляются шансы победить! Это наш решающий бой длиной в пол года", - написала Ефремова.

Как сообщал Главред, астролог Рубина Цыбульская также спрогнозировала, когда закончится война в Украине. По ее словам, через шесть месяцев украинцы смогут почувствовать себя спокойно, боевые действия утихнут к концу 2022 года.

В свою очередь, победитель Битвы экстрасенсов 20-го сезона Арман Цибульский заявил, что война в Украине закончится нескоро. По его словам, в боевых действиях тоже не стоит ждать перелома - будет побеждать то одна, то другая сторона.

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