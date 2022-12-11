Заберут красоту и молодость или улучшат энергетику: можно ли держать дома засушенные цветы

Засушенные цветы имеют энергетику увядающих растений, и она очень сильна. Как сухие цветы влияют на человека и можно ли их хранить дома?

Можно ли хранить сухие розы дома? / Фото pixabay.com

Цветы в доме - это всегда уместно, но мало кто покупает букет за букетом, чтобы они всегда были свежими. Возникает вопрос: а можно ли держать дома засушенные цветы? Тут мнения расходятся. По народным приметам, сухие цветы в доме не принесут ничего хорошего. В то же время многие эзотерики придерживаются другого мнения и считают, что некоторые сухоцветы могут улучшить энергетику в помещении.

Почему сухие цветы нельзя держать дома

Если верить народным приметам, то засохшие цветы могут привести к потери молодости и силы. Считается, что так как цветы теряют свою красоту по мере увядания, их владелец также может потерять свои жизненные силы, заболеть и накликать беду.

С сухими цветами в доме связаны и другие приметы. Согласно суевериям, они могут:

притягивать несчастье;

навлекать смерть;

привести к потере близкого человека;

быть причиной финансовых потерь;

навлечь утрату семейного благополучия;

привести к развитию болезней.

Кстати, последний пункт имеет и вполне логическое объяснение. Если засохшие цветы оставить в вазе с водой, то она начинает загнивать. Помимо неприятного запаха это грозит и появлением множества бактерий, что негативно сказывается на здоровье.

Сухие цветы в доме - хорошие приметы

Во время роста цветы получают свой энергетический заряд, он сохраняется в тканях даже после увядания. Таким образом, сушеные цветы могут передавать энергию человеку.

Сухоцветы из целебных трав помогают справиться с головной болью и создают правильный психологический микроклимат в доме. Их можно также использовать в качестве оберега, особенно если в букете есть такие травы как чабрец, полынь, чертополох, зверобой.

Мужчинам лучше ставить сухие букетики в северном углу дома – они хорошо влияют на мужскую силу и верность. Женщинам, которые хотят забеременеть, советуют ставить сухоцветы в светлую вазу возле восточного окна.

Правильно составленный букет из сухоцветов поможет уравновесить в доме баланс энергий и поспособствовать лучшему взаимопониманию между домочадцами, гармонии и спокойствию в доме.

Сухоцветы ассоциируются со стабильностью, а значит помогут человеку быть более упорным, трудолюбивым, усидчивым и помогут увеличить работоспособность. Высушенное растение в отличие от живого долго сберегает свои качества, потому помогает и человеку не растрачивать таланты понапрасну.

Можно ли хранить сухие розы дома

К розам, в принципе, можно применить все приметы, описанные выше. Но есть еще одно суеверие, связанное со свадебным букетом из роз.

Считается, что засушенные розы не принесут удачи в семейной жизни, поэтому хранить букетик нельзя.

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Какие цветы можно засушивать

Спокойно можно хранить дома в засушенном виде лекарственные растения. К ним относятся: лаванда, ромашка, мята, пижма, чабрец, полынь, душица. Они точно не причинят несчастья своему владельцу.

Также можно хранить засушенный букет, полученный в какой-то значимый день от очень близкого человека. Но его нельзя держать в спальне или в той комнате, где отдыхают. Самое безопасное место - прихожая или кухня.

Ране Главред писал, как подобрать комнатное растение по знаку зодиака.

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