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Принесет удачу и годы радости и процветания: какое комнатное растение лучшее для вашего знака зодиака

10 декабря 2022, 04:14
У каждого знака зодиака есть свой цветок-покровитель. Если правильно выбрать комнатное растение, оно будет вам помогать в трудные минуты.
Комнатные растение по знаку зодиака
Комнатные растение по знаку зодиака / Фото ua.depositphotos.com

Каждое комнатное растение может не только украсить интерьер, но и создать вокруг себя особую ауру, которая подходит одному человеку, но абсолютно непригодна для другого. Чтобы цветок радовал своего хозяина и помогал ему в трудные минуты, растение можно подобрать по знаку зодиака. Какой цветок является покровителем для каждого знака зодиакального круга, разобрался Главред.

Овен

Этому знаку огненной стихии подойдут растения с красными, бордовыми, розовыми или оранжевыми цветами и листьями. Яркие краски будут символизировать сильную личность, и в их компании Овен будет чувствовать себя уверенно и сможет достичь успеха.

Какие комнатные цветы подойдут Овнам: эхмея сверкающая, эхмея полосатая, колерия пушистоцветковая, карликовый гранат, садовая герань, азалия индийская и японская, бегония королевская, молочай блестящий, хавортия полосатая, гусмания язычковая.

Герань
Яркие цветы герани подойдут Овнам по энергетике / Фото ua.depositphotos.com

Телец

Улучшить физическое и психическое самочувствие, очистить энергетику и атмосферу Тельцам помогут крепкие, низкорослые, красиво цветущие растения. Важно, чтобы растение росло в красивом и добротном вазоне, потому что этому знаку зодиака важен не только сам цветок, но и его обрамление.

Тельцам стоит завести лилию, бегонию, фиалку узамбарскую, цикламен персидский, глоксинию, каланхоэ, замиокулькас, примулу. Эти цветы поспособствуют достижению материального достатка.

Замиокулькас
Замиокулькас или "долларовое дерево" / Фото Википедия

Считается, что "долларовое дерево" почти никогда не цветет, но добиться появления бутонов все же можно. Как это сделать, читайте в материале: Принесет замужество и кучу денег: как заставить цвести долларовое дерево - простой способ.

Близнецы

Близнецам стоит купить растения, которые станут талисманом для хороших отношений с друзьями. Кроме того, они должны улучшить физическое и психическое здоровье представителей знака и очистить атмосферу в доме.

Так как представители этого знака зодиака с трудом переносят рутину, им подойдут цветы, не требующие слишком сложного ухода.

Комнатные растения Близнецов это: аспарагус перистый, аспарагус густоцветковый, аспарагус спаржевидный, аспарагус Мейера, папоротники, плющи, перистые пальмы, традесканции, хлорофитум.

Хлорофитум
Хлорофитум / Фото rastenievod.com

Рак

Представители этого знака зодиака — скромные и семейные люди, поэтому и растения им подойдут традиционные, создающие уют и укрепляющие семейные отношения.

Ракам стоит остановить выбор на таких цветах: спатифиллум, фикус, каланхоэ, сансевиерия, пеперомия кустовидная, фуксия гибридная, алоэ древовидное, агава американская, бегония.

Лев

Огненная стихия Льва требует яркости и роскоши, поэтому представителям этого знака зодиака нужно выбирать комнатные растения с густой зеленью и крупными цветами. Это может быть китайская роза, камелия, калла, бальзамин, камелия японская, герань царская.

Бальзамин
Бальзамин / Фото pixabay.com

Дева

Девы любят простоту и элегантность, а еще не боятся работать. Пальма с ее огромными зелеными ветвями представляет собой идеальное сочетание стиля и статности.

Это комнатное растение никогда не выйдет из моды, и при достаточном внимании и уходе будет расти в вашем доме на протяжении десятилетий. Кроме того, ее классический зеленый цвет будет сочетаться с любым интерьером.

Весы

Этом знаку зодиака понадобится комнатное растение, которое эффектно выглядит, потому Весы скорее всего остановят свой выбор на утонченных и элегантных комнатных растениях.

Такие цветы как орхидея, гибискус, гортензия, азалия индийская, шлюмбергера усеченная, мелкоцветковая хризантема, гортензия, кротон, прекрасно впишутся в оформленный Весами интерьер и помогут наладить мир между партнерами.

Скорпион

Многие люди не понимают Скорпионов и воспринимают их таинственное и отчужденное отношение как что-то неприятное. Но есть комнатное растение, которое заставит вас чаще проявлять мягкость. И это - денежное дерево. Оно привнесет безмятежную энергию в любое пространство, создавая непринужденную атмосферу. Кроме того, это растение не потребует слишком тщательного ухода.

денежное дерево
Денежное дерево / Фото ua.depositphotos.com

Стрелец

Эти представители огненной стихии очень энергичны, им нравится идти туда, куда несет ветер. Так что вам нужно комнатное растение, за которым можно не ухаживать, но оно все равно будет хорошо себя чувствовать. И это растение - кактус. Этот пустынный красавец засухоустойчив (задерживает воду в листьях) и почти не требует регулярного полива. Вы можете поставить его в своей комнате, забыть и вернуться к нему через несколько месяцев - он будет таким же красивым, как и в последний раз, когда вы его видели.

кактус
Кактус / Фото pixabay.com

Козерог

Неспешные и упрямые Козероги стремятся к стабильности. Им подходят и помогают растения, которые медленно растут:

Юкка – вносит в дом спокойствие и доброжелательность, помогает обрести уверенность в собственных силах;

Фикус – помогает сосредоточиться, оценить собственные силы и принять верное решение;

Драцена – настраивает на порядок и организованность.

Драцена
Драцена / Фото ua.depositphotos.com

Водолей

Водолеи - очень колоритные персонажи, которые любят все необычное. Ваше комнатное растение должно иметь такую ​​же уникальную ауру, как и вы сами.

Гипоэстес — это растение, которое вам точно понравится. Оно не требует обильного полива и внимания, что вполне соответствует знаку зодиака Водолей. Пестрые листья гипоэстеса станут изюминкой любого интерьера. А благодаря большому разнообразию цветов и форм вы обязательно найдете растение, достаточно эксцентричное, чтобы соответствовать вашему стилю.

Гипоэстес
Гипоэстес / Фото pixabay.com

Рыбы

Представители этого знака зодиакального круга известны как романтические мечтатели. Но в вас есть более глубокая мистическая сторона, которую другие не всегда видят. Энергия вашего водного знака и интуиция дает вам возможность предсказывать события.

Бамбук — ваше идеальное комнатное растение. Оно не только принесет удачу в вашу жизнь, но также потребует много внимания. Таким образом, Рыбы смогут проявить всю свою заботу.

Если у вас будет достаточно времени и терпения, это растение обязательно принесет в ваш дом годы радости и процветания.

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