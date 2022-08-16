Цветочный гороскоп: какой букет принесет счастья и удачу, а какой разозлит знаки Зодиака

При выборе букета нужно учитывать предпочтения и характер получателя.
Растения, которые нас окружают, способны влиять на самочувствие и настроение.
Зная дату рождения человека, вы можете преподнести ему растение, приносящее удачу и счастье.
Какие цветы подходят разным знакам зодиака?
Овен
Представители этого знака Зодиака оценят подарок из роз, лилий и орхидей, которые относятся к стихии Огня. Они привлекут в жизнь любовь и благосостояние, защитят от врагов. Не приветствуются хризантемы, нарциссы и ромашки.
Телец
Удачу принесут роза и мак, счастье - лилии и ландыши. Учтите, что и мужчины, и женщины-Тельцы ценят роскошь и детали, поэтому уделите внимание оформлению.
Близнецы
Цветы, подходящие по гороскопу, — нарциссы, жасмин и другие простые сорта. При выборе отдайте предпочтение мелким очаровательным соцветиям.
Рак
Уместным цветом считается белый, поэтому идеальны композиции из ландышей, роз и нарциссов. Негативно на состоянии и настроении получателя могут сказаться гвоздики и пионы.
Лев
Людям с сильной энергетикой для привлечения финансов и удачи стоит подбирать желтые или пурпурные пионы, гладиолусы, розы и георгины. Низкая совместимость с темпераментом Львов у тюльпанов и орхидей.
Дева
Женственному и элегантному знаку дарят букеты из астр, гвоздик и маков. Предпочтение отдавайте любимым ими светлым тонам, которые ассоциируются с миром и спокойствием.
Весы
Отвечая на вопрос, какой цветок подходит по знаку зодиака воздушным Весам, стоит отметить фиалки, лилии и астры любых оттенков. Они принесут успех в карьере и богатство. От ирисов и гладиолусов лучше отказаться.
Скорпион
Людям с сильной энергетикой и сложным характером подойдут колючие растения. Например, розы и бегонии.
Стрелец
Предпочтительны удлиненные и тонкие соцветия: гвоздики и флоксы. Состояние расслабленности подарят лилии и крокусы.
Козерог
Оценит растения, добавляющие стойкости в сложных ситуациях и сохраняющие внутреннюю гармонию. Цветы по знаку зодиака женщине — это гвоздики, белые георгины, тюльпаны и лилии.
Водолей
Обрадуется сочетаниям из роз, тюльпанов и нарциссов. Также для него приемлемы орхидеи и фиалки. Запретов при подборе астрология не дает.
Рыбы
Для этого романтичного знака выбирайте фиалки и пионы, которые будут обрамлены нежной упаковкой. Нежелательны герберы с тюльпанами.
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