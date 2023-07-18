Языковед Авраменко рассказал украинцам, как правильно называть "сто грамм"

Украинцы довольно часто допускают ошибки в правильном произношении и грамматике украинских слов. Не стал исключением и единицы измерения, в них граждане Украины также совершают ошибки.
Языковед Александр Авраменко напомнил, что правильно говорить "кіломЕтр", а не "кілОметр".
Запомните, в этих словах акцент на последний слог - кіломЕтр, сантимЕтр.
Однако эксперт также сказал, что есть и исключения:
Единица измерения массы, которая равняется 100 килограммам называется цЕнтнер.
Помимо прочего Авраменко утверждает, что ошибку можно услышать не только в акцентах на слогах, но и в грамматике. Например, многие киевляне считают, что правильно говорить "сто грам", а не "сто грамів".
Правильно сказать не "сто грам", а сто "грамів", так же не "п'ять кілограм", а "п'ять кілограмів", - объяснил языковед.
Смотрите видео, в котором Авраменко рассказал, как павильно называть единицы измерения:
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