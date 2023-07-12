Авраменко рассказал, как правильно назвать ссылку на украинском языке

Языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно перевести слово link (ссылка) на украинский язык.

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"Посилання, покликання, лінк" / коллаж: Главред, фото: скриншот

В украинском языке есть много слов, которые пришли к нам из другого языка. Среди них и слово "link". Языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно его перевести на украинский язык.

Эксперт рассказал, что для названия активного элемента на странице сайта, с помощью которого можно перейти на другую страницу, можно использовать два слова - и "лінк" и "посилання", так как это слова синонимы.

Просто "лінк" - это иноязычное слово, а "посилання" - украинское, - объяснил Авраменко.

Однако сейчас всё более модным становится слово "покликання". Александр Авраменко утверждает, что его также можно использовать на уровне со словом покликання.

Какое слово использовать "посилання" чи "покликання" - решать вам, добавил эксперт.

Смотрите видео, в котором эксперт рассказал, как правильно назвать ссылку:

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