Авраменко рассказал, как правильно назвать ссылку на украинском языке

В украинском языке есть много слов, которые пришли к нам из другого языка. Среди них и слово "link". Языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно его перевести на украинский язык.
Эксперт рассказал, что для названия активного элемента на странице сайта, с помощью которого можно перейти на другую страницу, можно использовать два слова - и "лінк" и "посилання", так как это слова синонимы.
Просто "лінк" - это иноязычное слово, а "посилання" - украинское, - объяснил Авраменко.
Однако сейчас всё более модным становится слово "покликання". Александр Авраменко утверждает, что его также можно использовать на уровне со словом покликання.
Какое слово использовать "посилання" чи "покликання" - решать вам, добавил эксперт.
Смотрите видео, в котором эксперт рассказал, как правильно назвать ссылку:
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