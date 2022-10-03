Ядерный удар, водородная бомба и катастрофа для РФ на фронте: Росс назвал самые опасные дни октября

Влад Росс назвал самые опасные дни октября 2022 / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2022 и назвал самые опасные дни месяца. В частности, он оценил риск применения страной-агрессором РФ ядерного или термоядерного оружия.

По его словам, период катастроф и опасных транзитов ждёт нас после 9 октября, когда Марс будет в квадрате к Нептуну.

"В это время есть опасность применения не только атомного, но и водородного оружия. 12 октября – особенно. Все напряжённые аспекты планет вблизи дня рождения Путина, 7 октября, потому 7-12 октября крайне опасны. В любой из этих дней может что-то произойти. Вблизи 12 октября также стоит опасаться мошенничества, обманов", - рассказал Влад Росс в интервью Главреду.

Атролог объяснил, что Нептун связан с водой, жидкостями, нефтью, химией и цунами.

"Если Путин и спустит атомную бомбу в Чёрное море, то вблизи 12 числа, то есть 10-14 октября", - считает специалист.

В то же время Марс связан с огнем и взрывами, поэтому квадрат Марса к Нептуну опасен возникновением цунами 7-15 октября.

"Также будет квадрат Солнца и Плутона вблизи 19 октября. Этот аспект связан с напряжениями и перегрузками. В это время возможна самая серьезная катастрофическая ситуация, уничтожение за день тысяч солдат РФ, их окружение и взятие в плен", - прогнозирует Влад Росс.

"Любые эксперименты и рискованные действия вблизи 19 октября, то есть 17-21, будут не лучшей идеей. Могут быть массовые убийства и разрушения. Либо Путин начнет наносить удары по Украине, по важным дамбам, в частности, по Киевскому водохранилищу", - добавил специалист.

Как сообщал Главред, ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения Крыма под контроль Украины ждать осталось недолго. По прогнозу Росса, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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