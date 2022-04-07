"Я поняла, что наша личная жизнь закончилась": как исчезла жена Путина

Жена Путина спустя год снова появилась на публике / blognews.am

Бывшая супруга Владимира Путина Людмила, с которой он был в браке более 30 лет, будто испарилась - после развода о ней почти нет никакой информации.

Они поженились в 1983 году и родили двоих детей, Катерину Тихонову и Марию Воронцову. Журналист Оуэн Мэтьюз углубился в тайную историю семьи Путина, отметив, как, став президентом России, он эффективно скрывал любую информацию о своих родственниках, пишет express.

После назначения Путина президентов РФ Людмила призналась, что "целый день плакала", узнав об этом.

"Я поняла, что наша личная жизнь закончилась", - приводит журналист слова Людмилы.

В течении совместной жизни они еще несколько раз появлялись на рабочих встречах президента страны-оккупанта, но в основном он скрывал свою жену от общественности.

После развода с Людмилой в 2013 году Путин сделал все возможное для того, чтобы "стереть" ее из своей биографии.

Читайте также"Жена постоянно рыдала": СМИ раскрыли детали личной жизни президента-диктатора Путина"После развода все упоминания о Людмиле были стерты из новостной ленты кремлевского сайта, и она была низведена до полной неизвестности. По закону она может иметь право на получение до половины официальной зарплаты Путина в размере 102 000 долларов, но никаких подробностей о разводе не было обнародовано. Путин будто создал Россию, где людей можно, как и в старые времена, просто "фотошопить" из истории", – рассказал журналист, сравнив Путина со Сталиным, во времена правления которого, люди просто "исчезали".

Где сейчас находится Людмила Путина, что с ней и как она живет - неизвестно.

Напомним, официальная супруга Путина рассказала, как он сделал ей предложение, и почему они развелись.

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