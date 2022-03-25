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Людмила Путина: где прячется единственная официальная жена диктатора и какое обещание он нарушил

25 марта 2022, 03:43

Она вышла замуж за младшего на 20 лет мужа.

Путин с женой Людмилой

Единственнственная официальная супруга президента РФ Владимира Путина прожила с ним в браке 30 лет. При этом, публика предполагает, что проблемы в их отношениях начались еще с 2001 года, когда Путин познакомился с Кабаевой.

Как пишет ТСН, Людмила Путина родилась 6 января 1958 года в Калининграде, в семье рабочего ремонтно-механического завода Александра Шкребнева и кассирши на автотранспортном предприятии Екатерины. Там же окончила среднюю школу и мечтала стать актрисой.

Работала первая леди России почтальоном, токарем, санитаркой, руководителем драмкружка и стюардессой Калининградских авиалиний.

В 1986 году окончила Ленинградский государственный университет по специальности филолог-романист.

Читайте также"Его ждут страдания до конца года": астролог составил личный гороскоп для ПутинаВ начале 80-х познакомилась с Путиным на концерте Аркадия Райкина. Это было двойное свидание вслепую. В 1983 году пара расписалась и сыграла свадьбу.

Когда муж стал политиком Людмила вела себя очень сдержанно, обычно избегая внимания, за исключением случаев, предусмотренных протоколом. Когда Путин только стал главой ФСБ заявила: "Это ужасно. Мы больше не сможем общаться друг с другом. Кошмарная изоляция. Не будет больше возможности путешествовать куда захотим, не будет больше возможности говорить что захотим. А я только начала жить". Таким образом Путина раскрыла тайну о том, что супруг нарушил обещание держатся вдали от шпионского мира.

Также Путина призналась, что родила первого ребенка одна, поймав такси, чтобы добраться до больницы, потому что муж был в командировке.

Кроме того, она якобы рассказывала, что, когда Путин работал в КГБ, проявлял к ней насилие и имел внебрачные связи.

На развод пара подала в 2013 году. О том, что брак на гране разрыва, они рассказали журналистам как бы невзначай, когда после балета "Эсмеральда" в Кремлевском дворце журналист прокремлевского канала "Россия 24" спросил, почему они так редко появляются вместе. Чета Путиных назвала причиной развода нежелание Людмилы больше быть публичной личностью.

"Вся моя деятельность и работа связана с публичностью, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то - нет, но есть люди, которые совершенно с этим не совместимы. Вот Людмила Александровна отстояла эту вахту в девять лет. Это общее решение", - сказал тогда Путин.

"Это действительно было нашим общим решением. Наш брак завершен в связи с тем, что мы практически не видимся, Владимир Владимирович полностью погружен в работу, дети наши выросли, они живут каждый своей жизнью. В общем, так сложилось, что у каждого своя жизнь, и я действительно не люблю публичности и перелеты для меня сложны", - добавила Путина, которая в молодости работала бортпроводницей.

В январе 2016 года она вышла замуж за 37-летнего руководителя Центра развития межличностных коммуникаций и издательского дома "Литературная учеба" Артура Очеретного и сменила фамилию. У них 20 лет разницы в возрасте.

Также известно, что Путина имеет в собственности несколько квартир в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, элитную недвижимость в Подмосковье. Также у нее есть вилла во Франции, в городе Биарриц, на побережье. Еще она владеет долей в бизнесе по аренде смартфонов "Запросто". Живет ли в России - неизвестно.

Напомним, официальная супруга Путина рассказала, как он сделал ей предложение.

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