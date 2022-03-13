Официальная жена Путина рассказала, как трусливый КГБист в обносках "сделал" ей предложение

Владимир Путин и Людмила Шкребнева в день свадьбы

Президент РФ Владимир Путин имел одну официальную супругу, на которой женился в 1983 году. Это - Людмила Шкребнева.

Как пишет The Mirror, пара объявила о своем расставании в инсценированном телевизионном интервью в июне 2013 года.

Позже развод был подтвержден тем, что имя Людмилы было удалено из официальной биографии Путина на сайте Кремля. С тех пор в биографии российского просто упоминаются их дети - две дочери - Мария и Екатерина.

В 2000 году Людмила поделилась подробностями отношений с мужем.

В откровенной беседе тогда еще первая леди России рассказала, что у нее сложилось плохое впечатление о мужчине в обносках (Путине - ред.), которого впервые встретила возле театра во время двойного свидания.

Читайте такжеТайная дочь Путина, мать которой была уборщицей: как она выглядит и почему резко испугалась публикиНо тем не менее пара продолжала поддерживать связь. Путин даже дал ей свой номер телефона, что таблоид назвал "редким поступком для помешанного на конфиденциальности офицера КГБ".

Спустя три с половиной года Путин сделал Людмиле предложение, однако выглядело оно мягко говоря странно.

Сдержанная манера поведения Путина убедила девушку, что он на самом деле пытается ее бросить.

"Однажды ночью мы сидели в этом доме, и он сказал: "Ты уже знаешь, какой я человек. Я вообще не очень спокойный", - вспомнила Людмила и добавила, что Путин был самокритичен.

Читайте также"Его ждут страдания до конца года": астролог составил личный гороскоп для Путина"Он объяснил, что молчаливый, что в некоторых вещах довольно резок и может даже оскорбить людей и так далее. Говорил, что был рискованным спутником жизни. И добавил: "За три с половиной года ты, наверное, приняла решение". Мне казалось, что мы расстаемся. "Да, я приняла решение", - сказала я. "Он засомневался: "Да?", - рассказала Шкребнева.

Однако потом Путин резко сказал: "Ну, если так, то я люблю тебя и предлагаю пожениться".

Это стало для Людмилы полной неожиданностью, однако связало их узами брака на 20 лет.

Напомним, ранее СМИ выяснили, как и где живет любовница Путина экс-гимнастка Алина Кабаева, которая родила российскому диктатору четырех детей.

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