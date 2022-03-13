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Официальная жена Путина рассказала, как трусливый КГБист в обносках "сделал" ей предложение

13 марта 2022, 04:00

Поначалу у Шкребневой сложилось плохое впечатление о будущем муже.

Владимир Путин и Людмила Шкребнева в день свадьбы

Президент РФ Владимир Путин имел одну официальную супругу, на которой женился в 1983 году. Это - Людмила Шкребнева.

Как пишет The Mirror, пара объявила о своем расставании в инсценированном телевизионном интервью в июне 2013 года.

Позже развод был подтвержден тем, что имя Людмилы было удалено из официальной биографии Путина на сайте Кремля. С тех пор в биографии российского просто упоминаются их дети - две дочери - Мария и Екатерина.

В 2000 году Людмила поделилась подробностями отношений с мужем.

В откровенной беседе тогда еще первая леди России рассказала, что у нее сложилось плохое впечатление о мужчине в обносках (Путине - ред.), которого впервые встретила возле театра во время двойного свидания.

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Спустя три с половиной года Путин сделал Людмиле предложение, однако выглядело оно мягко говоря странно.

Сдержанная манера поведения Путина убедила девушку, что он на самом деле пытается ее бросить.

"Однажды ночью мы сидели в этом доме, и он сказал: "Ты уже знаешь, какой я человек. Я вообще не очень спокойный", - вспомнила Людмила и добавила, что Путин был самокритичен.

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Однако потом Путин резко сказал: "Ну, если так, то я люблю тебя и предлагаю пожениться".

Это стало для Людмилы полной неожиданностью, однако связало их узами брака на 20 лет.

Напомним, ранее СМИ выяснили, как и где живет любовница Путина экс-гимнастка Алина Кабаева, которая родила российскому диктатору четырех детей.

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