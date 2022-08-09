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Вызывает депрессию и разрушает личную жизнь: почему дома нельзя держать фиалку

9 августа 2022, 05:15

Фиалки давно поселились в наших квартирах. Эти нежные цветы радуют глаз. Но сенполия - это нечто большее, чем просто растение. Она имеет сильную энергетику.

Фиалка
Можно ли держать фиалки в квартире - приметы и суеверия / Фото ua.depositphotos.com

Фиалка — красивый и утонченный цветок, его можно встретить во многих квартирах. При этом с этим растением связано много примет и суеверий. И хотя большинство цветоводов считают их предрассудками из прошлого, тем не менее нельзя отвергать тот факт, что фиалка, как и многие другие цветы, имеет свою энергетику и может оказывать влияние на человека.

Можно ли держать в доме фиалки?

Сенполии приписывают как положительные, так и негативные свойства. Самая распространённая примета о фиалках гласит, что этот цветок способен разрушить личную жизнь. Объясняют это тем, что фиалка имеет очень сильную женскую энергетику. Если выращивать такое растение в квартире, возникает дисбаланс, из-за чего мужчина чувствует себя некомфортно и уходит.

Можно ли держать дома фиалки незамужней девушке? Согласно поверьям, этого делать нельзя. Считается, что если у одинокой девушки дома живет сенполия, она никогда не выйдет замуж.

Не сулит фиалка ничего хорошего и мужчинам. Якобы любая женщина, которая придет в квартиру, будет чувствовать себя лишней и поспешит разорвать отношения.

Впрочем, стоит отметить, что никаких доказательств того, что фиалки приводят к расставанию, нет. Более того, многие счастливые семьи выращивают эти цветы на подоконниках. Поэтому верить или не верить приметам - решать только вам.

Можно ли держать фиалку в спальне

Согласно суевериям, фиалка — это цветок-вампир, который высасывает жизненную энергию. Говорят, что люди, у которых дома растут фиалки, становятся вялыми, подавленными, безынициативным. Этот нежный цветок якобы даже способен привести к депрессии.

Цветоводы предостерегают от того, чтобы держать фиалку в спальне, так как вампирические свойства сенполии имеют и логическое объяснение. Дело в том, что фиалки днём выделяют кислород, а ночью — углекислый газ. Если комната плохо проветривается, то ее жители действительно могут плохо спать, а наутро чувствовать сонливость и страдать от головной боли. Поэтому не рекомендуется держать фиалку в спальне либо обязательно нужно проветривать помещение перед сном.

Можно ли дарить фиалку

В давние времена молодым незамужним девушкам нельзя было выращивать фиалки дома, чтобы вовремя и удачно выйти замуж. Но если девушке дарила белоснежную сенполию замужняя подруга или родственница, это было хорошим предзнаменованием.

Считалось, что благотворная энергетика семейного благополучия бывшей обладательницы перейдет к незамужней девушке. Согласно примете, как только на сенполии появятся первые бутоны, начнутся положительные перемены в личной жизни - девушка обязательно встретит своего суженого.

Белая фиалка
Дарить белую фиалку можно - она принесет счастье в личной жизни / Фото ua.depositphotos.com

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