Выяснились условия посещения горнолыжных курортов в Украине

Условия работы горнолыжных курортов / Фото hotelsbukovel.com.ua

В нынешнем году горнолыжные курорты нашей страны будут принимать только вакцинированных посетителей, но при этом для посещения канатных дорог необходимо будет иметь COVID-сертификат.

"Мы уже прописали в уже действующем постановлении, что для вакцинированных горнолыжные курорты в Украине, не только Буковель, будут работать. И сейчас когда продаются, заранее бронируются отели, то надо это понимать - чтобы потом не было никаких обжалований. Они будут селить в гостинице только вакцинированных", - заявил министр Виктор Ляшко на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

Он уточнил, что подобная норма будет действовать и для посетителей канатных дорог.

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"Как это будет работать дальше. Чтобы каждый раз не приходить на канатную дорогу и не показывать COVID-сертификат - если вы поселились в гостиницу, там будет возможность получить соответствующий браслет, в котором будет указано в какой гостинице вы проживаете и дальше вы можете попасть с этим браслетом на эту линию", - рассказал министр.

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По словам Ляшко, сейчас подобную практику уже ввели некоторые ТРЦ. Он также добавил, что Минздрав работает с Ассоциацией гостиниц, чтобы внедрить такую практику.

Коронавирус в Украине:

В Украине по состоянию на утро пятницы, 5 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 26 488 жителей страны. В том числе заболели 1 654 ребенка и 488 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 497 человек; летальных случаев - 696; выздоровели 13 281 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавиурса зарегистрировали в Киеве (1772), Днепропетровской (2388), Львовской (1758), Харьковской (1733) и Одесской (1648) областях.

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