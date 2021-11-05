Минздрав намерен ввести "ковидную амнистию" - Ляшко

Ляшко рассказал о ковидной амнистии / УНИАН

Минздрав сейчас прорабатывает возможность введения так называемой "ковидной амнистии". Это означает, что человеку дадут возможность пройти вакцинацию от коронавируса, даже если он до этого купил сертификат, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

Как объяснил глава Минздрава, если человек купил фальшивый сертификат, и при этом его внесли в систему здравоохранения как вакцинированного, то сейчас он теряет возможность получить настоящую прививку от "ковида".

"Нам нужно это убрать - мы работаем над этой моделью, как это сделать", - добавил Ляшко.

Коронавирус в Украине:

В Украине по состоянию на утро пятницы, 5 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 26 488 жителей страны. В том числе заболели 1 654 ребенка и 488 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 497 человек; летальных случаев - 696; выздоровели 13 281 человек.

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За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавиурса зарегистрировали в Киеве (1772), Днепропетровской (2388), Львовской (1758), Харьковской (1733) и Одесской (1648) областях.

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