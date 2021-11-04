В Харькове стартуют испытания таблеток от коронавируса

В Украине будут тестировать таблетки от коронавируса / Reuters

В Украине на днях начинаются клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса. Известно, что препараты будут тестировать на базе студенческой больницы в Харькове, говорится в приказе Министерства здравоохранения.

Согласно приказу, в Украине будут тестировать препарат "Ритонавир" производства Pfizer в таблетках по 150 мг. В клинических исследованиях примут участие лица, которые контактировали с больными COVID-19.

Также утверждены испытания таблеток MK4482-013 производства Merck. В них примут участие взрослые лица, которые проживают с заболевшими COVID-19. Сообщается, что испытания будут проводиться на базе студенческой больницы Харьковского городского совета.

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Ранее Главред писал о том, что Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат "Молнупиравир" против Covid-19, который можно принимать дома.

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