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Вырастут роскошные розы на зависть соседям: как применять обычный йод для цветов

Анна Ярославская
6 июля 2023, 10:50 обновлено 6 июля, 10:57
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Розы необходимо регулярно подкармливать йодом, особенно в период цветения. Всего несколько капель сотворят чудо в вашем саду.
Розы
Можно ли удобрять розы йодом и зачем это делать / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Красивые розовые кусты - украшение любого сада. Опытные садоводы используют множество различных подкормок для роз, но есть один секретный способ, который дает стопроцентный результат. Чтобы приготовить лучшее удобрение для роз, понадобится всего лишь один ингредиент - йод. Этот препарат заставит розы красиво и пышно цвести.

Если вы хотите любоваться розовыми кустами длительное время, читайте полезные советы в материале: Розы будут пышно цвести все лето: как приготовить лучшее удобрение из одного ингредиента.

Чем полезен йод полезен для роз

Йод - это микроэлемент, который необходим для нормального роста и развития растений. Он участвует в образовании гормонов и ферментов, которые регулируют метаболизм и защиту растений.

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Благодаря своим бактерицидным, фунгицидным и вирулицидным свойствам предотвращает инфекции.

Йод также стимулирует цветение и плодоношение растений, улучшает качество и аромат цветов и плодов.

Розы очень чувствительны к недостатку йода в почве. Если этого микроэлемента недостаточно, розы могут плохо расти. Также нехватка йода приводит к увяданию, желтизне листьев, опадению бутонов и ухудшению иммунитета растений.

Розы необходимо регулярно подкармливать йодом, особенно в период цветения. Всего несколько капель помогут растениям в вашем саду.

Если подкармливать розы йодом, то они будут цвести обильнее и дольше, а сами бутоны станут больше и ярче. Аромат будет более насыщенным и приятным.

Кроме того, розы будут устойчивее к болезням и вредителям. В частности, йод защищает растения от грибковых и бактериальных инфекций и помогает лучше переносить стрессовые факторы, такие как засуха, холод, пересадка и обрезка.

Как подкармливать розы йодом

Купите в любой аптеке спиртовой раствор йода. Также его можно приготовить самостоятельно. Для этого растворите 10 граммов кристаллического йода в 100 миллилитрах спирта или водки. Храните раствор в темном стеклянном флаконе.

Чтобы приготовить лучшее удобрение для роз, нужно в 10 литрах воды развести 5-10 капель спиртового раствора йода и хорошо перемешать. Поливайте растения под корень утром или вечером.

Такую подкормку вносят один раз в две недели в период цветения.

Какие растения любят йод

На подкормку с йодом хорошо реагируют капуста, огурцы, помидоры, перец, садовая земляника.

Йод также используют для профилактики гниения молодых завязей у кабачков и тыквы.

Средство применяют для предотвращения серой гнили - это одно из самых опасных заболеваний виноградника.

Раствор на основе йода помогает справиться с оидиумом и предотвратить его дальнейшее развитие. Раствор используют во время созревания ягод. Виноград после обработки быстрее растет.

Комнатные растения также можно удобрять йодом. Такая подкомка понравится таким домашним любимцам как фикусы, диффенбахия, герань, комнатные розы, пеларгония, фиалки, глоксинии, орхидеи.

Ранее Главред писал, как применить дегтярное мыло в саду и огороде и чем оно полезно для растений.

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