Розы будут пышно цвести все лето: как приготовить лучшее удобрение из одного ингредиента

Если подкормить розы касторовым маслом, то бутонов будет больше, а цветы станут более яркими и крупными.

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Как сделать так, чтобы розы цвели все лето / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Сад с пышно цветущими розами - мечта любого цветовода. В связи с эти возникает вопрос, чем подкормить розы летом, чтобы они долго цвели. Простимулировать обильное цветение роз поможет простое средство — касторовое (рициновое) масло.

К слову, ранее Главред уже писал, как приготовить универсальное удобрение для комнатных цветов из касторового масла.

Касторовое масло для цветов - в чем польза

Касторовое масло для растений – это полноценная подкормка, которая питает и позволяет улучшить их внешний вид в достаточно короткие сроки.

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Касторовое масло воздействует на растения на гормональном уровне, стимулируя выработку специальных веществ. Его применяют, когда образуются бутоны и первые цветки. Если подкормить растение на этом этапе, то бутонов будет больше, а цветы станут более яркими и крупными.

Также садоводы применяют подкормку из касторового масла, если растение начало увядать, терять свои декоративные свойства или пострадало из-за частых пересадок.

Как приготовить подкормку для роз из касторового масла

Одну чайную ложку касторового масла нужно разбавить в одном литре воды. Хорошо размешать до образования эмульсии, а затем перелить жидкость в опрыскиватель.

Перед тем как обрабатывать розу эмульсией касторового масла, нужно обязательно хорошенько ее полить или даже устроить душ, смочив всю листву.

Только через два часа после душа можно опрыскать растение эмульсией касторового масла. Оставшуюся жидкость нужно вылить под розовый куст.

Ранее Главред писал, что можно и нельзя садить рядом с розами.

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