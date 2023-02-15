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Чем подкормить розы весной: 4 простых и эффективных народных средства для пышных и ароматных цветов

15 февраля 2023, 15:40
Интересные лайфхаки, как удобрить и чем подкормить розы после зимы, чтобы они росли и пышно цвели до глубокой осени.
Чем подкормить розы после зимы
Чем подкормить розы после зимы / pixabay.com

Пышная клумба с ранней весны и до самой осени – мечта любого садовода. Царицей такой клумбы всегда была роза. Цветы могут радовать глаз в течение всего лета, для этого нужно знать, чем подкормить розы весной и в течение всего периода цветения. Правильный уход в совокупности с регулярным удобрением даст пышный и ароматный результат.

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Чем подкормить розы весной: органика

Зима подходит к концу и настает время пробуждения растений и цветов. Помочь им восполнить утраченные за зиму полезные вещества и силы поможет подкормка. Грамотно выстроенный график внесения удобрений и ухода дадут прекрасный результат и ответят на вопрос чем подкормить розы весной, чтобы они цвели пышно.

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Наиболее популярными среди садоводов и цветоводов являются органические удобрения. Эти вещества позволяют закрыть все потребности растений в период пробуждения и роста зеленой массы. Стоит помнить, что активное использование земельного участка снижает количество полезных веществ в почве.

Органические средства восполняют недостающие в почве макро- и микроэлементы, благодаря которым развиваются полноценные бутоны, пышные цветы, а сама роза устойчива к различным заболеваниям и паразитам.

Чем удобрять розы для пышного цветения:

  • азот – его внесение весной создает условия для развития листвы на цветочном кусте, мощных стволов и бутонов;
  • фосфор – необходимое вещество для формирования сильных цветоносов, большого числа цветов;
  • калий – обеспечивает устойчивость розового куста к атакам насекомых вредителей;
  • магний – задействован в формировании бутонов, это вещество вымывается из почвы во время схода снега и обильных дождей.

Весной розам необходимы азотно-фосфорные удобрения, которые ускорят срок развития листвы и цветов, а значит розы зацветут пышным цветом.

Чем подкормить розы после зимы: народные средства

Кроме органических смесей для удобрения цветника используются и природные источники полезных веществ. По мнению многих цветоводов подкормка роз народными средствами ничем не уступает органике. Среди наиболее известных доступных средств:

  • дрожжевой раствор – им поливают кусты весной, считается, что это хороший стимулятор роста;
  • перегной – универсальное средство для подкормки роз весной, он хорошо усваивается растениями;
  • перепревший навоз – еще одно эффективное удобрение для роз, оно способствует росту кустов;
  • древесная зола – обладает всем необходимым спектром полезных веществ для роста и развития, в нее входят фосфор и калий.

Когда начинать подкармливать розы весной

Лучшее удобрение для роз может выбрать только цветовод исходя из потребностей своих цветов. Если цветы регулярно срезаются, то кусты нужно регулярно подкармливать выбранным набором удобрений в течение всего периода цветения. Если же розы являются украшением сада и практически не срезаются, то подкормку можно вносить реже – делается 1 корневая подкормка весной, а затем распределяют удобрения на 4-5 подходов до самой осени.

Многие садоводы интересуются, когда начинать подкармливать розы весной. Первую подкормку вносят в начале марта. В данном случае используется сухая смесь, которая вносится в грунт под корень куста. Также можно использовать древесную золу. Смесь вносится после открытия кустов. Сначала их обильно поливают, а затем через 3-4 часа вносят сухую смесь.

Когда удобрять розы для пышного цветения – в начале апреля, во второй декаде мая, перед цветением (в период бутонизации), после окончания первого цветения, а затем в конце сезона.

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