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Вы точно удивитесь: какой цвет на украинском называется "брунатний"

Ангелина Подвысоцкая
14 июня 2023, 05:20
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В украинском языке есть несколько цветов, которые имеют название не такое, как мы привыкли слышать обычно.
Александр Авраменко, украинский язык
Что такое слово "брунатний" в украинском языке / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В украинском языке есть очень интересные слова, о которых даже мало кто слышал. Они совсем не похожи на слова из русского языка. Украинцам и тем, кто желает усовершенствовать знания украинского языка, такие слова будут очень полезны.

Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал о том, что значит слово "брунатний" в украинском языке и на какой цвет он указывает.

Оказывается, "брунатний" - это коричневый цвет.

"Брунатний" - коричневый. В английском языке есть слово с таким же корнем - "браун", что означает коричневый", - объяснил Александр Авраменко.

Он также рассказал, что слово зеленый можно заменить в украинском языке совершенно другим - "смарагдовим".

"Смарагдовий" (изумрудный - Главред) - ярко-зеленый. Название происходит от драгоценного ярко-зеленого камня. Например, "кіт зі смарагдовими очима", - сказал Авраменко.

Смотрите видео о том, что означает слово "брунатний" в украинском языке:

Ранее Александр Авраменко рассказывал о том, как правильно ругаться на украинском языке. Он посоветовал использовать несколько слов вместо русского "блин" и нецензурной лексики.

Также Авраменко рассказывал о том, что в украинском языке значит слово "жирандоль". Стоит отметить, что это то же самое, что и "канделябр".

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