Вы будете удивлены: что такое "жирандоль" - урок украинского от Авраменко

В украинском языке широко используются не только "наши" слова, но и заимствованные. Слово "жирандоль" является одним из заимствованных слов.

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Что означает слово жирандоль / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Украинский язык является одним из самых благозвучных языков мира. Он насыщен интересными словами, которые делают язык неповторимым. Однако часто используются и заимствованные слова. Есть и такие слова, которые используются очень мало, но звучат они интересно.

Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал о слове, которое известно малому количеству украинцев. Это слово "жирандоль".

На самом деле оно является заимствованным, однако о его значении большинство даже не догадывается. Интересно то, что слово "жирандоль" можно заменить словом "канделябр". Однако и это заимствованное слово может для многих оставаться загадкой.

Эти два слова означают одно и то же. Жирандоль и канделябр – это большая фигурная подставка для нескольких свечей.

Смотрите видео о том, что такое "жирандоль":

"Заимствованные слова тоже имеют право на жизнь. Иногда они становятся украшением текста или разговора", - сказал Авраменко.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016). Является автором и диктором текста "Радиодиктант национального единства" на "UA: Украинское радио" (с 2005), пишет Википедия.

Ранее Александр Авраменко рассказывал о том, как правильно ругаться на украинском языке. Он посоветовал использовать несколько слов вместо русского "блин" и нецензурной лексики.

Кроме того он назвал 5 необычных фраз, которые могут помочь вам рассказать о любви. Эти фразы подойдут для характеристики различных типов отношений.

Смотрите видео, в котором языковед Александр Авраменко рассказывает о том, как искоренить из своего языка "языковые сорняки":

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