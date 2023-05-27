Такого вы еще не слышали: какой цвет на украинском называется "блаватний"

В украинском языке есть несколько цветов, которые имеют название не такое, как мы привыкли слышать обычно.

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Что означает блаватный в украинском языке / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Украинцы пытаются усовершенствовать свой украинский язык и довести это до идеала. В украинском языке есть очень слова, которые большинство украинцы даже не слышали. Они действительно сделают язык чище и интереснее.

Если вы будете использовать эти слова, то заметите, что многие люди будут просить вас объяснить, что же они означают. Однако со временем вы заметите, как окружающие тоже начнут их произносить. Это избавит украинский язык от значительного количества русизмов.

Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал о том, как назвать коричневый, зеленый и синий на украинском языке.

Скорее всего вы слышали, что коричневый на украинском языке будет звучать как брунатный, а ярко-зеленый - изумрудный. Однако точно лишь единицы знают как сказать на украинском языке синий.

Оказалось, что синий на украинском языке звучит как блаватный.

"Блаватный - устаревшее название василька - синего полевого цветка, распространенного в Украине. Поэтому блаватный - то же, что и васильковый, то есть синий. Это слово очень любят поэты", - пояснил Авраменко.

Смотрите видео о том, что означает слово "блаватный" в украинском языке:

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016). Является автором и диктором текста "Радиодиктант национального единства" на "UA: Украинское радио" (с 2005), пишет Википедия.

Ранее Александр Авраменко рассказывал о том, как правильно ругаться на украинском языке. Он посоветовал использовать несколько слов вместо русского "блин" и нецензурной лексики.

Кроме того он назвал 5 необычных фраз, которые могут помочь вам рассказать о любви. Эти фразы подойдут для характеристики различных типов отношений.

Смотрите видео, в котором языковед Александр Авраменко рассказывает о том, как искоренить из своего языка "языковые сорняки":

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