Вы точно удивитесь: что значит слово "андрути" в украинском языке

Слово "андрути" распространено на Львовщине и оно означает очень вкусное и сладкое блюдо.

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Что означает слово андрути в украинском языке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Украинский язык - это то, чем должен обладать каждый украинец. Он интересный, благозвучный, насыщенный яркими и необычными словами. Если использовать такие слова в произношении, то они сделают общение насыщенным и интересным.

Чаще всего такие необычные слова можно найти в разных диалектах. Диалектические слова из западных регионов будут вообще незнакомы для людей из восточных областей страны.

Одним из таких слов является "андрути". Этим словом владеют люди во Львове и на окраинах. О нем почти ничего неизвестно даже в Черновцах и Ивано-Франковске, хотя эти регионы рядом.

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Интересно то, что, видимо, все пробовали "андрути", но пока точно не знают, что означает это слово. "Андрути" - это вафли. Однако не просто вафли, а перемазанные кремом и сложенные как торт. Когда были времена дефицита, то некоторые бабушки называли андрутами даже обычные фабричные вафли.

Такие вафли обязательно должны были хрустящими, чтобы они не размокли от крема. Сам крем используют масляный или обычное вареное сгущенное молоко. Туда можно добавить молотые орехи, какао, зефир, безе, мармелад или кокосовый крем. Главное, чтобы крем не был слишком мокрый, а его текстура должна быть густой.

Ранее сообщалось, что означает слово "рунделик" в украинском языке. Это диалектическое слово. И оно означает предмет, который есть чуть ли не на каждой кухне.

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