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Такого вы еще не слышали: что в украинском языке означает слово "рунделик"

Ангелина Подвысоцкая
20 июня 2023, 16:43 обновлено 20 июня, 16:50
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"Рунделик" - слово, которое известно небольшому количеству людей. Его активно используют только в определенной части Украины.
украинский язык
Что в украинском языке означает слово рунделик / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В украинском языке есть множество интересных слов, которые могут окрасить произношение и сделать его неповторимым. Сейчас большинство людей делают все, чтобы усовершенствовать свои знания украинского языка. Тогда произношение становится более "чистым" и приятным.

Не следует забывать и о диалектах. Слова, которые произносят в определенных регионах страны, точно привлекут внимание собеседников. Если вы будете использовать в общении такие необычные слова, то вас точно будут умолять, чтобы вы объяснили значение.

Слово "рунделик" является одним из таких слов из диалекта. Можно предположить, что люди из восточных, южных или северных областей даже не слышали такое слово. Его чаще всего используют люди из западных областей.

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Оказывается, "рунделиком" называют предмет, который есть почти у каждой хозяйки на кухне. Это слово означает обычную небольшую кастрюлю с длинной ручкой.

Это слово постепенно начинает выходить за пределы галицкого диалекта. Чаще всего такой кухонный предмет называют ковшиком или сотейником. Однако эти слова очень похожи на русские.

Ранее известный украинский языковед Александр Авраменко рассказал, что означает слово "блаватний". Оказалось, оно указывает на один цвет, который мы привыкли называть совсем другим словом.

Также мы рассказывали о том, что в украинском языке означает слово "заступ". Это слово из диалекта и оно означает предмет, который многие используют на огороде или в садике.

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