Вторая попытка России взять Киев: астролог рассказал, к чему готовятся Россия и Беларусь

Астролог рассказал, куда Путин бросит совместную российско-белорусскую группировку войск / Коллаж Reuters, УНИАН

Несмотря на то, что Россия и Беларусь формируют совместную группировку войск, повторную попытку взять Киев враг не предпримет – у Путина сейчас другая задача. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, второго похода российских войск на украинскую столицу не будет.

"Всех жителей Киева хочу успокоить – второго похода россиян на столицу не будет. Российские войска уже все разорили и разграбили на Киевщине, им больше нечего тут воровать. Плюс все мосты по дороге из Беларуси на Киев заминированы, да и болота в такую погоду им не пройти", – отметил Влад Росс.

Астролог убежден, главная задача Путина сегодня – оставить Украину без электроэнергии.

"Путин намерен обесточить Украину и захватить Ровенскую АЭС. Об этом говорит жесткий аспект Урана к Плутону, где Плутон связан с энергетикой и атомным оружием", – считает Росс.

Объединенные войска России и Беларуси могут двинуть на западные области Украины, но брать Львов или западную границу нашей страны не будут, прогнозирует астролог.

"Группировка будет не меньше 30 тысячи человек. Этого достаточно для захвата Ровенской АЭС, она и будет целью. Россияне попутно с удовольствием бы перерезали или заблокировали поставки вооружений Украине, которые через западные области Украины идут через польскую границу к нам, но это бессмысленно. Ведь есть Румыния и Молдова – оружие пойдет через них. То есть логистика усложнится, но сути это не изменит", – заверил Влад Росс.

Астролог отметил, что больше ни на что, кроме захвата Ровенской АЭС, Путин даже вместе с белорусами не способен.

"Единственное, что он может – угрожать разрушить наши ГЭС, стрелять по киевским ТЭС. В частности, есть угроза, что будет взорвана Южно-Украинская или Хмельницкая АЭС", – предостерег Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс предсказал развал России и рассказал, какие регионы РФ первыми выйдут из ее состава. Также Влад Росс назвал месяц смерти Путина и рассказал, как его убьют.

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