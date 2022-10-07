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Путлер капут: астролог назвал месяц смерти Путина и рассказал, как его убьют

7 октября 2022, 05:39

Влад Росс считает, что в этом году Путин отмечает свой день рождения в последний раз.

Астролог предсказал смерть Путина
Астролог Влад Росс считает, что Путину осталось недолго – не проживет и года / Коллаж Reuters, Главред

Астролог Влад Росс составил годовой прогноз для президента РФ Владимира Путина, который 7 октября отмечает свой день рождения, и заверил, что ближайший год Путину не пережить. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, в гороскопе Путина содержится множество указаний на скорое окончание жизни, причем его ждет насильственная смерть.

"Асцендент годового соляра Путина открывается 8-ым домом – домом смерти. Луна, символ жизни, тоже находится в доме смерти. Марс, символ ранения или убийства – в доме здоровья. Уран, связанный с ниспровержением, потерей власти, дворцовым переворотом – в доме карьеры. Плутон, символ разрушения – в доме здоровья. Но самое главное – Солнце в доме могилы в гороскопе Путина", – утверждает астролог.

Исходя из этого астролог делает вывод, что Путину не прожить еще год.

"Можно однозначно сказать, что Владимир Путин в этом году сдохнет, тварь таки помрёт, загнанная в угол крыса будет уничтожена. Я не вижу никаких возможностей у Путина пережить этот год. Резиновая жопа точно подохнет", – подчеркнул Росс.

Более того, астролог убежден, что Путин не проживет до апреля-мая 2023 года.

"Максимум он продержится до марта, маловероятно – до апреля. Самый опасный для Путина период, когда он может быть свергнут – это ноябрь, вблизи лунного затмения 8 ноября. В марте его могут убить. Чувак отправляется на тот свет. Путлер капут", – отметил Росс.

Кроме того, астролог спрогнозировал, как российский лидер может умереть.

"Луна в его гороскопе находится в Рыбах, в водном знаке зодиака, в доме смерти. Пророк Владимир Немчин сказал, что Путин уйдет в лабиринт, канет в бездну. Это значит, что угрозу для него будет представлять вода, то есть ему грозит утопление, а также возможно отравление, например, "Новичком". Скорее всего, Путин будет отравлен. Он, как и Сталин в свое время, будет мочиться в своей слюне, или у него будет изрыгание после отравления. Также он может утонуть, как подлодка "Курск". Либо он будет находится в глубине своего бункера, когда в него попадет ядерная ракета американцев", – рассказал Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, что Украине не придется воевать за Крым – Россия, а точнее те, кто придет там к власти после Путина, сами отдадут его.

Кроме того, Росс спрогнозировал, чем и когда будет разрушен Крымский мост.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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