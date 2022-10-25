Путин подписал себе и России смертный приговор: астролог назвал дату начала конца

Астролог предсказал кончину путинского режима из-за фатального решения Путина / Коллаж УНИАН, Reuters, скриншот

Президент РФ Владимир Путин принял фатальное решение, которым вынес приговор не только собственному режиму, но и Российской Федерации, поскольку обрек ее на распад. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, объявление Путиным мобилизации в России будет иметь колоссальные последствия.

"Объявив всеобщую "могилизацию", она же частичная мобилизация, Владимир Путин подписал себе смертный приговор, образно говоря, пустил себе пулю в лоб. Это решение было его попыткой оттянуть свою смерть. В связи с мобилизацией она немного отсрочится, но теперь смерть и Путина, и его режима неизбежна", – отметил Влад Росс.

Астролог считает, что у Путина до объявления мобилизации еще был шанс уйти, но оставить преемника, который бы продолжил его дело, и режим бы сохранился, но теперь это исключено.

"После мобилизации российский народ снесет путинский режим – и через время начнется Россия демократическая. Теперь нет никаких шансов на приход к власти в России сына Патрушева или кого-либо еще из ФСБ-КГБ. Грядет страшный бунт по всей России", – заверил Росс.

Однако астролог поспешил уточнить, что не нужно питать иллюзий – бунт в России начнется не сразу.

"Все начнется после коридора затмений, который закончится 8 ноября. Вблизи этой даты у российского народа "сорвет крышу", и тогда все может быть", – отметил Влад Росс.

Астролог убежден, что в Кремле выбрали самую неблагоприятную дату для объявления мобилизации – 21 сентября, а потому будут расхлебывать свою ошибку.

"Это же надо же быть таким сатаной, чтобы принять решение о мобилизации в день Рождества Богородицы! Путин подписал этот указ на ретроградном Меркурии, а это значит, что ему не удастся набрать 1 миллион 200 тысяч человек. Более того, это произошло на Луне без курса, которая указывает на то, что запланированное не случится. Вспомните хотя бы Минские договоренности, которые подписали Путин и Порошенко на Луне без курса и которые так и не были выполнены", – пояснил Влад Росс.

Кроме того, астролог подчеркнул, что именно из-за решения о мобилизации Российская Федерация развалится.

"Помним 1917-й год, революцию, развал Российской империи. Сейчас будет то же – и развалится Российская Федерация, страшная копия Советского Союза. Мобилизация – это смертный приговор режиму Путина и России. Теперь каждый регион РФ благодаря Путину набирает свою армию – это все приведет не только к развалу РФ, но и к гражданской войне. На руках у россиян будет много оружия", – отметил Росс.

По прогнозу астролога, в результате этих процессов западная Сибирь будет в плюсе.

"Больше всего от этого выиграет Ханты-Мансийский край, поскольку именно он больше всего денег приносит в российский бюджет благодаря нефти и газую. Выиграет и Ненецкий автономный округ. Ненцы, манси и другие народы смогут организовать свои независимые края и после этого озолотиться. Всегда говорил, что будущее за Западной Сибирью", – предсказал Влад Росс.

Первыми, по мнению астролога, из состава РФ выйдут Дагестан и Чечня, далее их примеру последуют Бурятия и Якутия.

"Все развалится по национальным признакам. Останется только российская часть до Урала Московской народной республики, которая лет через 10-20 будет проситься в Европу, и тогда согласие Киева сможет ей помочь", – отметил Росс.

По прогнозу астролога, мобилизация не поможет России и на поле боя, поскольку попытка Путина забросать Украину "мобиками" разобьется о современные мощные вооружения.

"Пушечное мясо" пройдет максимум двухнедельную подготовку и будет уничтожено HIMARS-ами. Сейчас в Украине и идет война "железа" против тел, и железо победит. "Мобики" в ужасе будут убегать с фронтов с оружием. А побегут они прямиком на Рублевку, где станут грабить всех подряд. Народная месть будет страшна", – уверен Влад Росс.

Так что астролог считает, что нужно ждать революции в России и свержения Путина.

"Начало этих процессов заметим в ноябре. Максимум, до которого Путин сможет усидеть, это март. Кстати, об этом говорит и гороскоп Залужного – в марте Юпитер, символ успеха, сойдется с Марсом в его гороскопе, потому можно будет ожидать полную капитуляцию российских войск и полную победу украинской армии", – резюмировал Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил гороскоп Владимира Путина и предсказал месяц смерти лидера РФ, а также спрогнозировал, как именно его убьют. Впрочем, до того Путин может успеть натворить бед – об этом говорит другой прогноз Влада Росса, в котором он рассказал, когда Кремль может пустить в ход ядерное оружие, а также назвал украинские города, которым грозит наибольшая опасность.

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