ВСУ разбила колону российской техники под Старобельском

Враг понес потери.
В Луганской области, около Старобельска усилиями Вооруженных сил Украины была разбита колона вражеской техники. Об этом сообщают в штабе ООС.
"В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар", - отмечается в сообщении.
Как сообщают в штабе российские войска прорвав границу Украины, пытались зайти с тыла и нанести удар, разорвав линию обороны ВСУ.
"В результате оккупанты понесли потери и отступили", - отмечают в штабе.
Вторжение России в Украину
Ранее Главред сообщал о том, что на реке Припять появился понтонный мост, по которому российская техника проезжает в зону отчуждения.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ракетный обстрел Киева, сравнив его с обстрелами в нацистской Германии.
Также мы писали, что российские оккупанты начали наступление в районе населенных пунктов Дергач и Печенеги.
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