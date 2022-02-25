ВСУ разбила колону российской техники под Старобельском

ВСУ / Фото Reuters

В Луганской области, около Старобельска усилиями Вооруженных сил Украины была разбита колона вражеской техники. Об этом сообщают в штабе ООС.

"В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар", - отмечается в сообщении.

Как сообщают в штабе российские войска прорвав границу Украины, пытались зайти с тыла и нанести удар, разорвав линию обороны ВСУ.

"В результате оккупанты понесли потери и отступили", - отмечают в штабе.

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Вторжение России в Украину

Ранее Главред сообщал о том, что на реке Припять появился понтонный мост, по которому российская техника проезжает в зону отчуждения.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ракетный обстрел Киева, сравнив его с обстрелами в нацистской Германии.

Также мы писали, что российские оккупанты начали наступление в районе населенных пунктов Дергач и Печенеги.

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