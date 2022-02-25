Понтонный мост через Припять в Чернобыльской зоне – войска РФ наступают через Беларусь

Российские танки / Reuters

На реке Припять что на границе с Беларусью появился понтонный мост, по которому проходит российская техника.

Об этом свидетельствуют снимки спутника компании Capella Space, сообщает Европейская правда со ссылкой на CNN.

Место, в котором движется российская техника, находится в зоне отчуждения на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. К нему лежит дорога к Чернобыльской АЭС.

Отмечается, что снимки были сделаны 24 февраля около 10 часов вечера. За 1,5 км от понтонного моста, неподалеку от заброшенного села Довгляды отмечается скопление десятков единиц военной техники.

Понтонный мост через Припять- снимок со спутника / Capella Space

Понтонный мост через Припять - фото со спутника / Capella Space

Раннее Главред сообщал, что в районе Дымерки и Иванково украинская армия ведет бои.

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Также мы писали, что 25 февраля в Киеве силами украинского ПВО был сбит летательный аппарат. Взрывы были слышны в районе Троещины, Печерском и Голосеевском.

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