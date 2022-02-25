ЗСУ отбивают наступление российских войск под Харьковом

Совместно с усилиями теробороны.
Под Харьковом войска оккупантов начали наступление в районе населенных пунктов Дергач и Печенеги.
"Бойцы Вооруженных сил Украины и теробороны отбивают наступление войск РФ в Дергачах и Печенегах", - сообщает телеграмм канал Вартові Еспрессо.
Вторжение России в Украину
Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ранее Главред сообщал о том, что на реке Припять появился понтонный мост, по которому российская техника проезжает в зону отчуждения.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ракетный обстрел Киева, сравнив его с обстрелами в нацистской Германии.
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Автор: Елена Стронг