ЗСУ отбивают наступление российских войск под Харьковом

ВСУ / Фото Reuters

Под Харьковом войска оккупантов начали наступление в районе населенных пунктов Дергач и Печенеги.

"Бойцы Вооруженных сил Украины и теробороны отбивают наступление войск РФ в Дергачах и Печенегах", - сообщает телеграмм канал Вартові Еспрессо.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ранее Главред сообщал о том, что на реке Припять появился понтонный мост, по которому российская техника проезжает в зону отчуждения.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ракетный обстрел Киева, сравнив его с обстрелами в нацистской Германии.

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