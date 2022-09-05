"ВСУ осенью ждут большие сражения": экстрасенс сделала новый прогноз / Фото УНИАН, pixabay.com

ВСУ осенью нынешнего года ждут большие сражения на фронте – эскалация будет неожиданной. Не прекратится и информационная война, которую ведет Кремль против Украины, Европы и США. Об этом заявила экстрасенс Людмила Хомутовская в интервью УНИАН.

По ее словам, бойцы ВСУ смогут одержать важные победы над оккупантами, но ситуация будет нестабильной.

"Нужно понимать, что все это будет волнообразно – где-то мы будем на высоте, где-то нам будет трудно. К этому нужно приготовиться, и спокойно на это реагировать", – подчеркнула она.

Хомутовская отметила, что оккупанты не прекратят провокаций, но взорвать Запорожскую атомную электростанцию они не решатся. Более того, есть шансы, что ЗАЭС будет освобождена ВСУ до конца нынешнего года.

"Там могут быть две ситуации: или ВСУ подойдут очень близко к ЗАЭС, будет преобладание нашей страны, или заключат договоренности на уровне стран. То есть не напрямую Зеленский и Путин будут общаться. К решению этого вопроса подключаться третьи лица", – подытожила экстрасенс.

Напомним, ранее Людмила Хомутовская говорила, что российский диктатор Владимир Путин, развязавший войну против Украины, хочет победы и будет искать пути, чтобы сесть за стол переговоров. Согласно прогнозу, переговоры между Украиной и РФ состоятся, но это будет позже. Переговоры начнутся лишь после того, как российские оккупанты начнут отступать.

Победительница Битвы экстрасенсов Алена Курилова считает, что Украина победит Россию в войне, но этого достичь будет очень трудно, без большого количества жертв не обойдется.

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