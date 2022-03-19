Все враги будут сломлены: гороскоп таро для Украины на 2022 год и итог войны

Гороскоп таро для Украины / reuters, pixabay

24 февраля Россия начала массовую атаку и бомбежку украинских городов. Под ракетные обстрелы попали Киев, Харьков, Мариуполь, Ирпень, Гостомель, Бородянка, Буча, Чернигов и многие другие города.

Многие украинцы ждут завершения войны, а астрологи пытаются помочь узнать итог нападения России на нашу страну.

В гороскопе для Украины на 2022 год выпало три карты Таро - Правосудие, Королева Мечей и Колесница.

Карта таро Правосудие в гороскопе для Украины на 2022 год говорит, что нас ждет неподкупное и беспристрастное правосудие. Украины будут бороться и получат желаемое в соответствии с законом.

Карта таро Королева Мечей в гороскопе для Украины на новый 2022 означает женщину, которая имеет власть и авторитет. Астрологи отмечают, что этой картой можно обозначить всю Украину. Именно в 2022 году будет новая история Украины, но Королева Мечей подразумевает и потери, пишет novy.tv.

Карта таро Колесницы в гороскопе для Украины на 2022 год означает решительность и борьбу с соперником. Украина будет как боевая колесница, уничтожая вражеские силы. Карта таро символизирует победу и никто не сможет помешать успеху нашей страны.

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Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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