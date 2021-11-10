Психолог раскрыла секреты развития хорошей самооценки и любви к себе

Как поднять самооценку и уверенность в себе / depositphotos

Повышение самооценки – сегодня как никогда актуальная тема, особенно на фоне лайков и комментариев в соцсетях, которые занимают значимое место в жизни людей. Из-за постоянной ориентации на оценку других людей о себе человеку все труднее дается здоровое, адекватное самооценивание.

О том, как обрести уверенность в себе и сформировать чувство собственного достоинства, рассказала семейный психолог, психотерапевт и сексолог Елена Щербань в комментарии Главреду. По мнению эксперта, низкая самооценка – это отражение обесцениваний ваших проявлений в том обществе, где вы росли.

В качестве упражнения наш гость рекомендует каждый день записывать в блокнот, что сегодня я сделал хорошо, в чем я был молодец.

"Если тебя не хвалили окружающие, то нужно начинать хвалить себя самостоятельно. Это нужно для того, чтобы ваша психика научилась разворачивать внимание на позитив, ведь где внимание, там и энергия", – говорит Елена Щербань.

Если вы поняли, что, несмотря на все ваши усилия, поднять самооценку собственными силами не получается, обратитесь за консультацией к психологу. Поддержка специалиста поможет решить эту проблему максимально быстро и эффективно.

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Читайте полную версию интервью Главреда с Аленой Щербань. Общаясь с нашими читателями, психолог рассказала, как карантин и долгая изоляция сказываются на людях, как это повлияло на украинские семьи, почему между супругами угасают чувства и многое другое интересное.