Возможны переговоры: астролог назвала месяц, который станет переломным в войне

Астролог назвала месяц, который станет переломным в войне / УНИАН, скриншот

Астролог Валентина Виттрок заявила, что в августе 2022 года воинственная планета Марс войдет в знак Близнецов и будет пребывать там в течение восьми месяцев.

Для Украины такое расположение обещает заметное снижение интенсивности боевых действий. Более того, возможен даже вариант завершения военной ситуации, пишет "Сегодня".

Эксперт также допускает, что августе могут начаться переговоры между Украиной и Россией.

Возможно, в это время начнутся плодотворные переговоры между противоборствующими сторонами, которые закончатся заключением мирного договора. Вероятнее всего, это произойдет накануне Дня Независимости Украины.

Читайте также"За это выпить обязан каждый украинец": астролог назвал дату смерти ПутинаЕсть шансы, что этот договор будет промежуточным и временным. Но главное, что агрессивные, массированные и кровопролитные бои прекратятся. Хотя локальные столкновения в различных частях страны еще будут продолжаться, уверена астролог.

Ранее астролог Влад Росс заявил, что июнь-2022 обещает быть более-менее спокойным и благожелательным месяцем, без особых напряженных аспектов и рутины, однако есть и запреты, который нарушать не стоит.

При этом астролог предупредил, что стоит ожидать ожесточенных боев. По его прогнозу, война в Украине в июне не закончится.

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