Война в Украине может внезапно закончиться: Влад Росс назвал месяц

Астролог Влад Росс озвучил неожиданный прогноз для Украины на февраль 2023 года. По его словам, война России и Украины может внезапно закончиться.
По словам специалиста, весь февраль Марс будет двигаться по знаку Близнецы, и это один из показателей того, что Украине будет поставляться разнообразная колесная и гусеничная техника.
"К тому же, Близнецы – это знак Воздуха, потому это также может говорить о том, что нашей стране будут поставлены истребители F-16. Плюс Меркурий в Водолее, то есть два знака воздушной стихии, потому поставки самолетов Украине прямо напрашиваются", - рассказал Росс в интервью Главреду.
По словам астролога, в феврале-2023 будет очень много разговоров, переговоров, соглашений.
"Путин в феврале вдруг может сказать, что выполнены все цели "СВО", и неожиданно принять решение об окончании войны. Он – трус, и он прекрасно знает, что как только Украина начнет получать самолеты, Россия проиграет войну. Но если же он совершенно сумасшедший, то в феврале в очередной раз начнет наступать на Украину", - сказал Росс.
Как сообщал Главред, астролог Яна Тимощук считает, что февраль для Украины будет очень непростым. Оккупанты начнут действовать на поле боя, но Украина получит нужное оружие и будет мощный бой.
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