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"Разрушат еще один город Украины, начнется "треш": астролог предупредила о чудовищном бое в феврале

26 января 2023, 14:56
Каким будет февраль для Украины. Гороскоп для городов на месяц составила астролог.
Гороскоп для Украины, война в Украине прогноз
Гороскоп для Украины прогноз на февраль / pixabay, facebook.com/GeneralStaff.ua

Февраль для Украины будет очень непростым. Оккупанты начнут действовать на поле боя, но Украина получит нужное оружие и будет мощный бой.

Астролог Яна Тимощук, в своем прогнозе на февраль предупреждает, что боевые действия будут очень сильными и интенсивными, передает Главред.

"Марс - это Бог Войны. Эта энергия в феврале начнет увеличиваться. Украина начнет понимать, почему продолжается коррупция, чистка во власти. Люди могут быть опечалены этим фактом. Движение луны способствует чтобы мы раскрывали эту лож. В феврале будем видеть увольнения и перестановки. Людей, которые руководили бы, не хватает. Также в феврале будут активно идти боевые действия. Сейчас 12 дом под управлением Марса активен. Будет много потерь. В военной обстановке будет что-то меняться. Это может быть связано с военными начальниками. Благодаря 5 дому, мы сможем выйти из тяжелой психологической ситуации, и благодаря помощи из-за границы", - говорит астролог Тимощук.

В то же время астролог предупреждает, что ближайшие 2-3 месяца будут очень напряженными.

Кто такая Яна Тимощук

Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

"Наше Солнце находится в доме денег. Это замечательно. Мы будем иметь полную реализацию в оружии ближайшие 2-3 месяца. Но, эти 2-3 месяца могут быть очень тяжелыми", - отметила она.

Что ждет в феврале Украину

"Военные действия будут в активной фазе. Мы получим определенное изобилие и возможно, освобождение территорий. Украина входит в период недостатка финансов. Ситуация не улучшиться, а даже усугубиться. К сожалению, в феврале будет очень много потерь. Все эти маги и шаманы в России будут активничать на оккупированных территориях", - сказала Яна Тимощук, передает Главред.

Что будет на поле боя в феврале

"Россия будет врать и запугивать. Карты показывают, что в Российской Федерации люди испытывают недовольство. Многие начинают терять своих близких, и эти точки постепенно нарастают. Но в феврале месяце РФ будет чувствовать себя уверенно", - отметила она.

Астролог также отмечает, что у оккупантов будет попытка наступления.

"Украина готова ко всему, что может быть. ВСУ могут возвращаться на оккупированные территории. Карта "Умеренности" говорит, что не закончится ничего за одну, две или три недели. Попытка какого-то наступления будет, но мы будем полностью стоять. Хочу напомнить, что карта "Умеренности" - это карта войны. В этом месяце нас достаточно вооружат", - говорится в прогнозе.

Прогноз на февраль по городам

  • Харьковская область. "Прилеты возможны. Это есть в плане. Может быть полное попадание. Карта "10 Пентаклей" указывает на сохранение земли".
  • Херсон. "Там очень много всего готовят. Подлый план. Агрессор очень много держит планов по этой территории, и к сожалению, это будет продолжаться".
  • Бахмут и Соледар. "На сегодняшний день, и через неделю, и через месяц, они не захотят отдавать Донецкую область. Там полный "треш" происходит. Это очень горячая точка".
  • Запорожье. "Ситуация сложная. Выпадает карта "Смерти". Они готовят разного рода диверсии. Запорожье держится и это будет продолжаться. Наши войска могут пойти в контрнаступлении. Тут могут быть победы. Украину нужно максимально хорошо обеспечить оружием".
  • Житомир. "Могут быть разрушения и готовится какая-то ситуация, возможно "прилеты"".
  • Харьков. "Город под огнем. Они (оккупанты - ред.) пытаются что то сделать и установить в населенных пунктах свои "власти".
  • Киев. "Нужно опасаться центра столицы. Карта "Смерти" есть, у РФ очень много фантазий по поводу Киева. Они могут совершить наступление с нескольких направлений, если решаться. Сейчас они знают, какие точки являются правильными, с точки зрения захода".
  • Краматорск. "Город будет сильно разрушен. Там энергия огня, разрушений, заражений, химического оружия. Пойдет полное очищение территории".
  • Днепр. "Прилеты будут, и может быть повтор, в плане человеческих жертв. Сильные потери, к сожалению".
  • Славянск. "Будет активная борьба, будут потери. Очень сложная ситуация происходит там, и будет продолжаться".

Применения бомб и химического оружия

"Херсонская область, Донецкая область и Луганская область. Могут быть применения бомб и химическое оружие. Это касается тех областей, где самые активные боевые действия", - предупредила астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее астролог Влад Росс рассказал, что 7 марта 2023 года Сатурн перейдет в знак Рыб до 14 февраля 2026 года, и это будет непростое время для представителей этого знака зодиака, также произойдут большие перемены в мире. В частности, РФ грозит смена власти и хаос.

Кроме того, в 2023 году нас ждет знаковое событие — переход Плутона в знак Водолей. Плутон - медленная планета, она покинет знак Козерога после 15 лет пребывания в нем.

Важное астрологическое событие открывает новую страницу. 2023-й станет годом перехода к новому и пока неизведанному.

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