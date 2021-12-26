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Восстановляем чемодан и мебель: как удалить царапины на дереве и пластике

26 декабря 2021, 03:50
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Справиться с этой проблемой можно в домашних условиях.

Как удалить царапины на дереве и пластике / коллаж Главред

Почти любой материал не застрахован от появления небольших дефектов, таких как царапины, трещинки и сколы. Это сложно назвать серьезной проблемой, ведь с этим можно очень быстро справиться самостоятельно.

Как это сделать с пластиком и деревом - разбирался Главред.

Как удалить царапины на пластике?

Большинство царапин можно разгладить при помощи обычной полировальной пасты. Для удаления глубоких изъянов используйте мелкозернистую наждачную бумагу. Чтобы разгладить царапину на поверхности авто, обязательно используйте специально предназначенные полировочные инструменты.

Как удалить царапины на чемодане?

Мелкие царапины на однотонном глянцевом пластике попробуйте убрать при помощи машинного масла и мягкой ткани. В хозяйственном магазине можно купить специальную пасту для полировки пластиковых поверхностей, которая также отлично справляется с поставленной задачей.

С глубокими царапинами поможет справиться расплавленный и растворенный в небольшом количестве "Уайт-Спирита" кусочек схожего по составу пластика. Полученную массу вотрите в реставрируемый участок, зашлифуйте и при необходимости затонируйте.

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Как удалить царапины на дереве?

Если необходимо устранить царапины на темной мебели (из красного дуба, ореха и т.п.), не менее эффективным средством является обычный йод. Смочите ватный тампон или палочку в баночке йода и закрасьте повреждение. Дайте йоду высохнуть и наслаждайтесь вашей мебелью, она будет выглядеть как новая;

Читайте такжеЛайфхаки для уборки ванной: как легко очистить кран, раковину и реанимировать ёршикЕсли поверхность мебели, например столешница, потерта очень сильно, то помочь может смесь, состоящая из оливкового масла и уксуса. Необходимо взять ¾ стакана оливкового масла и ¼ стакана уксуса. Возьмите чистую тряпочку и, смочив ее в полученном растворе, протрите поврежденную поверхность. После – протрите стол обычной сухой салфеткой или тряпкой.

Ранее Главред рассказывал как очистить и восстановить замшу в домашних условиях.

Автор: Сергей Кущ
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