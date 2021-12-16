Лайфхаки для уборки ванной: как легко очистить кран, раковину и реанимировать ёршик

Уборке в ванной необходимо уделять особой внимание.
Убирая в квартире особое внимание хозяйки уделяют именно ванной, поскольку там скапливается наибольшее количество микробов.
Главред собрал 6 лайфхаков, которые помогут вам справиться с ванной быстрее и качественнее.
Как придать ванне белоснежный вид?
В 4 литрах тёплой воды развести пол стакана уксуса, один стакан спирта и четвертую часть стакана соды. Данную смесь нанести на поверхность ванной и смыть холодной водой через 15 минут.
Как очистить кран и смеситель?
Необходимо засыпать все солью и сверху полить соком лимона. Прекрасное средство и приятный лимонный аромат.
Как мыть зеркало в ванной?
Чтобы оно засверкало как новое, на помощь прейдёт чёрный чай. Им необходимо протереть стекло тряпочкой без ворса.
Как очистить душевую насадку?
Чтобы ни менять сместитесь, можно залить в полиэтиленовый пакет уксус и погрузить туда душевую насадку. Закрепить и оставить её на ночь. Утром прополоскать прохладной водой.
Как очистить раковину?
Капните детское масло на тряпочку и натрите ее. По итогу вы получите великолепно сверкающую раковину.
Как очистить туалетный ёршик?
В ненужную тару залейте пол стакана соды, две ложки столовой соли, одну четвертую стакана уксуса, концентрат моющего средства и кипятка. Поместите туалетную щётку на один час. Результат вас удивит.
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