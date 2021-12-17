Как очистить и восстановить замшу в домашних условиях

Как очисть замшу / коллаж Главред

Замша - довольно прихотливый материал, но изделия из нее милы глазу. Поскольку полностью стирать натуральную замшу нельзя, то возникает справедливый вопрос - как же ее очистить?

В этом вопросе разбирался Главред.

Как очистить замшу - сухая чистка

Для сухой очистки замши вам понадобится щетка или специальная губка. Загрязненное место нужно протереть щеткой при этом стряхивая пыль и грязь.

Также можно прибегнуть к дедовскому методу. Взять корку сухого хлеба и потереть место загрязнения. После этого, нужно подержать обувь над паром. Это нужно для того, чтобы кожа (замша) снова приняла однородный вид.

Как очистить замшу - влажная чистка

Очень просто почистить замшу в домашних условиях с помощью вот такого самодельного средства:

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Налейте в мисочку теплую воду. Добавьте туда немного жидкого мыла (можно шампуня) и большую ложку нашатырного спирта, все перемешайте.

Смочите в растворе мягкую тряпочку и очистите ею замшу от грязи.

После этого промокните пятно другой чистой тряпочкой, губкой или салфеткой.

Когда замша высохнет, приподнимите ворс с помощью щетки или ластика.

Также этим составом можно очистить куртку, сумку, обувь, перчатки от грязи, которая попадает на вещи в процессе носки, а также устранить некоторые случайные пятна от пищи.

Как восстановить замшевую обувь?

Убрать потертости поможет школьный ластик, которым просто затирают залоснившиеся участки.

Светлую замшу можно почистить смесью молока (полстакана) и соды (половина маленькой ложечки). Залосненные пятна исчезнут, если протереть изделие тампоном, смоченным в растворе нашатырного спирта.

Белые замшевые вещи отбеливают смесью из нашатырного спирта, перекиси водорода (по маленькой ложечке) и воды (100-150 мл).

Незначительные загрязнения и ласы удаляют мякишем хлеба.

Справиться с залоснившимися местами помогает каучуковая щетка или ластик.

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